Российские продажи легких коммерческих автомобилей упали на 5,7%

Всего с начала года россияне приобрели порядка 7200 коммерческих автомобилей. Львиная доля (38%) пришлась на модели отечественной «Группы ГАЗ» — на них остановили свой выбор 2700 человек, что на 25,4% меньше, чем в январе 2020-го. На второй строчке с результатом в 1300 проданных машин расположился УАЗ, которому, напротив, удалось продажи чуть нарастить (+1,2%). А третьей — LADA (912 реализованных авто, +48,1%).
За пределами лидерской тройки оказалась компания Ford, сумевшая пристроить 766 автомобилей (+2,0%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen — из шоу-румов выехали 365 машин, что на 4,9% больше, нежели годом ранее. Следом в списке идет Peugeot с ростом продаж на 61,9% (348 шт.), а седьмое место поделили между собой Citroёn и Mercedes-Benz — по 163 авто. Для французов это неплохой результат (+10,9%). А вот о штутгартцах, потерявших 7,9%, такого не скажешь.
Если смотреть статистику по конкретным моделям, то наибольшим спросом пользуется «Газель Next» — 1504 реализованных автомобилей (-26,2%). Также, по данным агентства «Автостат», россияне хорошо покупают фургоны LADA Largus (803 ед., +53,2%) и Ford Transit (766 ед., +4,4%).
В целом же ситуация развивается в соответствии с прогнозами экспертов, предсказывавших отрицательную динамику российского авторынка в первом квартале.
— Продажи будут падать из-за роста цен на автомобили, вызванного, в свою очередь, увеличением ставок утилизационного сбора, и дефицита машин у дилеров, который по-прежнему наблюдается. Предполагаю, что автопроизводители продолжат его искусственно поддерживать — это позволит им контролировать свои доли рынка и завышать прайсы, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.