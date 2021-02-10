Российские продажи легких коммерческих автомобилей упали на 5,7%

Всего с начала года россияне приобрели порядка 7200 коммерческих автомобилей. Львиная доля (38%) пришлась на модели отечественной «Группы ГАЗ» — на них остановили свой выбор 2700 человек, что на 25,4% меньше, чем в январе 2020-го. На второй строчке с результатом в 1300 проданных машин расположился УАЗ, которому, напротив, удалось продажи чуть нарастить (+1,2%). А третьей — LADA (912 реализованных авто, +48,1%).

За пределами лидерской тройки оказалась компания Ford, сумевшая пристроить 766 автомобилей (+2,0%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen — из шоу-румов выехали 365 машин, что на 4,9% больше, нежели годом ранее. Следом в списке идет Peugeot с ростом продаж на 61,9% (348 шт.), а седьмое место поделили между собой Citroёn и Mercedes-Benz — по 163 авто. Для французов это неплохой результат (+10,9%). А вот о штутгартцах, потерявших 7,9%, такого не скажешь.