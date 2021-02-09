Дизайнер показал новое поколение УАЗ «Буханка»-2022

Фото: vk.com/bradadesign
Как только дизайнеры не издевались над легендарной «Буханкой», нестареющей и неунывающей уже как больше полувека. А недавно появилось очередное сочинение на тему будущего ульяновского внедорожника. И, надо признать, новые эскизы, пожалуй, оказались, лучшими из тех, что доводилось нам видеть ранее.

Когда же в Ульяновске, наконец, испекут свежий «батон»? Похоже, что никогда. Да и зачем, если и без того «Буханку» у нас любят и покупают. Еще бы, ведь за полвека она смогла всему миру доказать, что даже боком умеет ездить там, где другие не смогут проехать и прямо.

К тому же, «уазик» славится неприхотливостью в эксплуатации и дешевизной в обслуживании. А что: починить машину можно в любом захолустном гараже при помощи кувалды, беленькой и могучего русского словца.

Между тем, независимые дизайнеры продолжают улучшать автомобиль. Пусть пока и лишь только на бумаге. Так, художник Андрей Давыдов изобразил «бездорожник» будущего поколения под стать современным трендам. Получилось, надо сказать, довольно любопытно.

Фото: vk.com/bradadesign

​Руками автора УАЗ «Буханка» преобразилась за счет новых кузовных панелей, раздвижных дверей, диодной оптики и декоративного обвеса. Апогеем стали молдинги и козырьки, а также большие колесные диски, обернутые в специальные грязевые покрышки.

Пожалуй, представителям Ульяновского автозавода стоит взять на заметку. Да, такую «Буханку» мы хотим! Лишь бы не ломалась…

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9 февраля 2021
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