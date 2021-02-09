Дизайнер показал новое поколение УАЗ «Буханка»-2022

Когда же в Ульяновске, наконец, испекут свежий «батон»? Похоже, что никогда. Да и зачем, если и без того «Буханку» у нас любят и покупают. Еще бы, ведь за полвека она смогла всему миру доказать, что даже боком умеет ездить там, где другие не смогут проехать и прямо.
К тому же, «уазик» славится неприхотливостью в эксплуатации и дешевизной в обслуживании. А что: починить машину можно в любом захолустном гараже при помощи кувалды, беленькой и могучего русского словца.
Между тем, независимые дизайнеры продолжают улучшать автомобиль. Пусть пока и лишь только на бумаге. Так, художник Андрей Давыдов изобразил «бездорожник» будущего поколения под стать современным трендам. Получилось, надо сказать, довольно любопытно.
Руками автора УАЗ «Буханка» преобразилась за счет новых кузовных панелей, раздвижных дверей, диодной оптики и декоративного обвеса. Апогеем стали молдинги и козырьки, а также большие колесные диски, обернутые в специальные грязевые покрышки.
Пожалуй, представителям Ульяновского автозавода стоит взять на заметку. Да, такую «Буханку» мы хотим! Лишь бы не ломалась…