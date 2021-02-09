Дизайнер показал новое поколение УАЗ «Буханка»-2022

Когда же в Ульяновске, наконец, испекут свежий «батон»? Похоже, что никогда. Да и зачем, если и без того «Буханку» у нас любят и покупают. Еще бы, ведь за полвека она смогла всему миру доказать, что даже боком умеет ездить там, где другие не смогут проехать и прямо.

К тому же, «уазик» славится неприхотливостью в эксплуатации и дешевизной в обслуживании. А что: починить машину можно в любом захолустном гараже при помощи кувалды, беленькой и могучего русского словца.

Между тем, независимые дизайнеры продолжают улучшать автомобиль. Пусть пока и лишь только на бумаге. Так, художник Андрей Давыдов изобразил «бездорожник» будущего поколения под стать современным трендам. Получилось, надо сказать, довольно любопытно.