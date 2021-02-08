В России начнут собирать «каблучки» Citroen Berlingo

По большому счету, Citroen Berlingo отличается от родственного Peugeot Partner только шильдиками. Это значит, что он тоже предложит две версии: у стандартной длина грузового отсека составляет 180 сантиметров, а объем кузова — 3,3 кубических метра. Удлиненный вариант вмещает уже 3,7 кубометра груза, так как погрузочная длина — 205 сантиметров.

Моторов — тоже два, оба объемом 1,6 литра: дизельный отдачей 90 л. с. и бензиновый мощностью 115 л. с. К обоим прилагается механическая коробка передач. При этом, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в российском офисе Peugeot рассматривают возможность локализации дизеля.

На конвейер Berlingo встанет через месяц. Тогда же нам раскроют цены и комплектации. Для справки: фургон Peugeot Partner сейчас продают за 1 199 000 рублей, а «укрупненную» модификацию — за 1 289 000. Логично предположить, что Citroen будет стоить плюс-минус столько же.

Не секрет, что продавать машины иностранной сборки в России сейчас невыгодно: чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей утилизационного сбора. И скоро ставки этого сбора здорово вырастут.