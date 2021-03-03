В России стартовали продажи обновленного Subaru XV

Из прочих новых «плюшек» — дополнительная камера спереди, функция корректировки положения у правого бокового зеркала при езде задним ходом, память настроек водительского кресла, а также система помощи при движении по бездорожью X-Mode, которая регулирует параметры двигателя, вариатора, полного привода и динамической стабилизации.

Что же до «железа», то японцы доработали подвеску, изменив настройки пружин и амортизаторов. Уверяют, что повышенный уровень комфорта и плавность хода непременно оценят как сам шофер, так и его пассажиры.

Обновленный Subaru XV предлагается в одном-единственном исполнении с двухлитровым мотором на 150 л. с., бесступенчатой трансмиссией и приводом на все четыре колеса. Модификаций с двигателем в 1,6 литра в гамме больше нет. Комплектаций тоже стало меньше, теперь их три: Safety ES (от 2 459 000 рублей), Elegance ES (от 2 519 900) и Premium ES (от 2 629 900).