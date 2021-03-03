В России стартовали продажи обновленного Subaru XV

Фото: Subaru
Российские дилеры Subaru приступили к приему заказов на посвежевший XV. То ли приподнятый универсал, то ли компактный кроссовер порадует покупателей чуть обновленным дизайном экстерьера, рядом «безопасных» опций, а также модернизированной, более комфортной подвеской.

Юбиляр, справляющий в этом году свое десятилетие, обзавелся перелицованным передним бампером и легкосплавными колесными дисками нового дизайна. Кроме того, расширилась цветовая палитра окраски кузова — японцы добавили в линейку яркий колер, получивший название «Плазменно-желтый перламутр».

Но куда более интересно, что отныне все Subaru XV оснащаются «безопасным» комплексом EyeSight Safety Plus: в том числе адаптивным круиз-контролем, ассистентом при перестроении, системами экстренного торможения, мониторинга рядности движения, контроля состояния водителя.

Фото: Subaru

Из прочих новых «плюшек» — дополнительная камера спереди, функция корректировки положения у правого бокового зеркала при езде задним ходом, память настроек водительского кресла, а также система помощи при движении по бездорожью X-Mode, которая регулирует параметры двигателя, вариатора, полного привода и динамической стабилизации.

Что же до «железа», то японцы доработали подвеску, изменив настройки пружин и амортизаторов. Уверяют, что повышенный уровень комфорта и плавность хода непременно оценят как сам шофер, так и его пассажиры.

Обновленный Subaru XV предлагается в одном-единственном исполнении с двухлитровым мотором на 150 л. с., бесступенчатой трансмиссией и приводом на все четыре колеса. Модификаций с двигателем в 1,6 литра в гамме больше нет. Комплектаций тоже стало меньше, теперь их три: Safety ES (от 2 459 000 рублей), Elegance ES (от 2 519 900) и Premium ES (от 2 629 900).

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3 марта 2021
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