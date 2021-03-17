Удлиненный Suzuki Jimny впервые замечен на тестах

Удлиненная база — единственное отличие нового внедорожника от текущего. Он также будет комплектоваться бензиновым 1,5-литровым атмосферником мощностью 102 л. с., системой полного привода и — на выбор покупателя — механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Приедет ли длиннобазный «Джимни» в Россию, сказать сложно, ведь представители компании пока не раскрывают свои планы. Однако уже известно, что новинку предложат не только индийским автомобилистам — часть машин отправится на экспорт. А значит, шансы есть, пусть и небольшие. Премьера же растянувшегося внедорожника намечена на вторую половину 2021 года.

Напомним, что сегодня Suzuki Jimny продается в нашей Необъятной, как и на глобальном рынке, с 1,5-литровым движком, двумя коробками и полным приводом. Комплектаций две: за версию GL дилеры просят от 1 709 000 рублей, а за GLX — от 1 919 000 целковых.