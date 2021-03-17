Удлиненный Suzuki Jimny впервые замечен на тестах

На снимках, опубликованных нашими зарубежными коллегами из GaadiWaadi, отчетливо видно, что закамуфлированный Suzuki Jimny отличается от стандартного увеличенной колесной базой. По некоторым данным, расстояние между осями подросло на 25 см. Кроме того, длиннее станет и кузов — примерно до 3900 мм (у обычного — 3480 мм).
Любопытно при этом, что когда только появились слухи о длиннобазном Suzuki Jimny, речь шла о машине с пятью дверями, но на фотографиях их по-прежнему три. Вероятно, автостроитель пересмотрел свои планы.
Удлиненная база — единственное отличие нового внедорожника от текущего. Он также будет комплектоваться бензиновым 1,5-литровым атмосферником мощностью 102 л. с., системой полного привода и — на выбор покупателя — механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Приедет ли длиннобазный «Джимни» в Россию, сказать сложно, ведь представители компании пока не раскрывают свои планы. Однако уже известно, что новинку предложат не только индийским автомобилистам — часть машин отправится на экспорт. А значит, шансы есть, пусть и небольшие. Премьера же растянувшегося внедорожника намечена на вторую половину 2021 года.
Напомним, что сегодня Suzuki Jimny продается в нашей Необъятной, как и на глобальном рынке, с 1,5-литровым движком, двумя коробками и полным приводом. Комплектаций две: за версию GL дилеры просят от 1 709 000 рублей, а за GLX — от 1 919 000 целковых.