«Аварийщик» Михаил Ефремов отличился на «зоне», чтобы побыстрее освободиться

Сотрудники ИК-4 в Белгородской области, где содержится звездный сиделец, подготовят по запросу характеристику, которая может сыграть в пользу осужденного к 7,5 годам лишения свободы Ефремова при последующем рассмотрении ходатайства на изменение режима содержания, а затем и на условно-досрочное освобождение. Если, конечно, эта самая характеристика окажется положительной.

Впрочем, другой, вероятно, и не будет. Ведь актер не нарушает правила внутреннего распорядка исправительной колонии, исправно ходит на работу в промышленную зону, где трудоустроен в швейном цехе, а также выполняет нормативы, а заодно и требования администрации. За время пребывания в пенитенциарном учреждении телеведущий не получил ни единого рапорта дисциплинарного характера.

Похоже, Ефремов сначала намерен подать заявление на «перережимку», которая поможет ему отправиться в колонию-поселение с облегченными условиями содержания под стражей, а по истечении половины срока — на УДО. В общем, «камбэк» «гражданина поэта» не за горами.