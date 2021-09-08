Почему автомобили не подешевеют, даже когда перестанут быть жутким дефицитом

Причем не только на первичном, но и на вторичном рынке. Что касается первого, то самые «благоприятные» прогнозы — рост прайсов по итогам 2022 года на 10–15 процентов. Про автомобильный секонд-хенд и вовсе страшно говорить, если уже сейчас цены тут взлетели минимум на 30% по сравнению с годом минувшем.

Понятно, конечно, что во многом нынешнюю ситуацию породил общемировой дефицит микрочипов. Однако, как выясняется, имеются и другие факторы, повлиявшие и на острый дефицит новых автомобилей, и на все тот же пресловутый рост цен на них. Подробнее об этом, а также о том, почему не стоит откладывать приобретение пусть и неоправданно дорогих авто на завтра — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».