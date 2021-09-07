Isuzu приготовила для России экстремальную версию пикапа D-Max

Isuzu D-Max АТ35 создан по давно отработанной схеме: Arctic Trucks разработатывает и утверждает проект, переделкой исходных машин занимаются представительства компании (включая российское), а торгуют пикапами официальные дилеры самой Isuzu.

В итоге машина получила грязевые колеса внешним диаметром 35 дюймов, усиленную переднюю подвеску, увеличенный дорожный просвет и расширители колесных арок. Кроме того, автомобиль оборудован дополнительными подножками, а в салоне уложены фирменные коврики.

Вдобавок производитель обещает металлическую защиту нижней части кузова и блокировку заднего дифференциала. И все это — абсолютно легально, так как переделки сертифицированы местным офисом ателье Arctic Trucks. Увы, но пока неизвестно главное — цена внедорожного монстра. Ее обкещают назвать чуть позже, перед стартом продаж новинки, запланированного на следующую весну.

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