У «каблучка» Peugeot Partner появилась версия для большой семьи

Салон новинки дополнительно оборудован третьим рядом сидений, а также светодиодными плафонами освещения на каждом ряду. Правое кресло второго ряда складывается для прохода и выхода задних пассажиров. На полу «каблучка» уложен противоскользящий износостойкий материал, а по периметру кузова врезаны безопасные закаленные стекла.
Добавим, что новинка должна прийтись по вкусу российским семьям, ведь сейчас выбор 7-местных моделей крайне ограничен. По большому счету, в бюджетном сегменте сегодня представлен лишь LADA Largus, что относительно недавно пережил большое обновление.
Кроме того, марка Peugeot выкатила грузопассажирский Partner Profi St, что позволяет перевозить до 5 человек, а также груз объемом до 1,1 кубометра. В качестве второго ряда сидений установлен трехместный диван, под которым имеется отсек для хранения вещей.
С бензиновым мотором отдачей 115 л. с. 7-местный Peugeot Partner стоит 1 559 000 ₽, а с дизелем на 90 л. с. — 1 619 000 ₽. Практичная грузопассажирская версия обойдется на 30 000 «целковых» дороже.
Добавим, что созданием обеих версий занимается российская компания «Автодом» из Ульяновска, известная своими переделками внедорожников УАЗ.