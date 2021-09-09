У «каблучка» Peugeot Partner появилась версия для большой семьи

Салон новинки дополнительно оборудован третьим рядом сидений, а также светодиодными плафонами освещения на каждом ряду. Правое кресло второго ряда складывается для прохода и выхода задних пассажиров. На полу «каблучка» уложен противоскользящий износостойкий материал, а по периметру кузова врезаны безопасные закаленные стекла.

Добавим, что новинка должна прийтись по вкусу российским семьям, ведь сейчас выбор 7-местных моделей крайне ограничен. По большому счету, в бюджетном сегменте сегодня представлен лишь LADA Largus, что относительно недавно пережил большое обновление.