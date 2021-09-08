ГАЗ предложил новое «топливо будущего» для России

О том, что «водород — топливо будущего», нынче говорят из каждого утюга. Однако мало кому известна стоимость таких технологий. Если условный автобус, потребляющий дизтопливо, стоит 1 ₽, то электробус — уже 3 рубля, а водоробус — все 9. Кто заплатит за переход на новую разновидность топлива? Вряд ли пассажиры, ведь поднять стоимость проезда в общественном транспорте сразу в 9 раз никто не решится. И вообще, позволить себе подобную технику смогут лишь самые богатые мегаполисы (скорее всего, только Москва).

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин рассказал порталу «АвтоВзгляд» о своей позиции по поводу светлого водородного будущего. По его мнению, Н2 — это действительно экологично и экономично, но вместо топливных ячеек водород надо «сжигать» в… традиционных ДВС. Сейчас компания уже работает над созданием первого двигателя внутреннего сгорания, работающего на этом двухатомном газе. Притом, по предварительным расчетам, готовый автобус окажется всего на 20% дороже привычного дизельного аналога.

Более того, переход на «гидрогениум» выгоден для России: выбросы углекислого газа снижаются на порядок, а сам газ можно получать путем разложения метана, запасами которого страна обладает в достаточной степени. Это заявление г-н Сорокин сделал на столичной выставке Comtrans. Там же «Группа ГАЗ» презентовала «Соболь NN» — новое поколение однотонок.