Какие тормозные колодки нужны для внедорожников и легких грузовиков

Высокая нагрузка на тормозные механизмы автомобилей класса SUV, а также легкого коммерческого транспорта предъявляет к колодкам особые требования по фрикционным свойствам и износостойкости. Так как новые рецепты фрикционных смесей появляются относительно редко, то каждый дебют является событием. Сегодня как раз такой случай.
Максим Строкер

Чтобы остановить тяжелый внедорожник или легкий грузовик, тормозным механизмам нужно не просто трансформировать большое количество кинетической энергии в тепловую, но и рассеять ее, не допустив перегрева элементов тормозного узла. Наибольшая тепловая нагрузка приходится на пару трения «диск/колодка». Именно поэтому разработка фрикционных материалов, из которых будет сформирована накладка, является сложным и затратным процессом, который могут профинансировать только серьезные компании.

В линейке японского премиум-бренда Nisshinbo появилась новая серия тормозных колодок Strong Ceramic для легких коммерческих автомобилей и внедорожников азиатских марок. Особенностью новинки является уникальный фрикционный состав Strong Ceramic. Он состоит из NAO-материалов (неасбестовые органические материалы), в которых нет стального волокна, входящего в состав ряда других фрикционных смесей. Его заменяют керамика и «ноу-хау» волокна, состав которых есть секрет фирмы.

Так как в накладках нет железа, то на колесных дисках не будет черной пыли, продукта износа фрикционов, содержащих железо. Новый состав обладает более стабильными рабочими характеристиками в широком диапазоне температур и отличной износостойкостью. То есть по всем статьям «укладывает на лопатки» фрикционы, содержащие железо.

Каталог Nisshinbo Brakebook уже пополнился 55 новыми моделями тормозных колодок Strong Ceramic и их численность будет быстро увеличиваться. Актуальную информацию по нужным артикулам можно посмотреть в онлайн-каталоге www.brakebook.com.

ТО, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
6 сентября 2021
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