Какие тормозные колодки нужны для внедорожников и легких грузовиков

Чтобы остановить тяжелый внедорожник или легкий грузовик, тормозным механизмам нужно не просто трансформировать большое количество кинетической энергии в тепловую, но и рассеять ее, не допустив перегрева элементов тормозного узла. Наибольшая тепловая нагрузка приходится на пару трения «диск/колодка». Именно поэтому разработка фрикционных материалов, из которых будет сформирована накладка, является сложным и затратным процессом, который могут профинансировать только серьезные компании.
В линейке японского премиум-бренда Nisshinbo появилась новая серия тормозных колодок Strong Ceramic для легких коммерческих автомобилей и внедорожников азиатских марок. Особенностью новинки является уникальный фрикционный состав Strong Ceramic. Он состоит из NAO-материалов (неасбестовые органические материалы), в которых нет стального волокна, входящего в состав ряда других фрикционных смесей. Его заменяют керамика и «ноу-хау» волокна, состав которых есть секрет фирмы.
Так как в накладках нет железа, то на колесных дисках не будет черной пыли, продукта износа фрикционов, содержащих железо. Новый состав обладает более стабильными рабочими характеристиками в широком диапазоне температур и отличной износостойкостью. То есть по всем статьям «укладывает на лопатки» фрикционы, содержащие железо.
Каталог Nisshinbo Brakebook уже пополнился 55 новыми моделями тормозных колодок Strong Ceramic и их численность будет быстро увеличиваться. Актуальную информацию по нужным артикулам можно посмотреть в онлайн-каталоге www.brakebook.com.