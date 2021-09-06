Какие тормозные колодки нужны для внедорожников и легких грузовиков

Чтобы остановить тяжелый внедорожник или легкий грузовик, тормозным механизмам нужно не просто трансформировать большое количество кинетической энергии в тепловую, но и рассеять ее, не допустив перегрева элементов тормозного узла. Наибольшая тепловая нагрузка приходится на пару трения «диск/колодка». Именно поэтому разработка фрикционных материалов, из которых будет сформирована накладка, является сложным и затратным процессом, который могут профинансировать только серьезные компании.

В линейке японского премиум-бренда Nisshinbo появилась новая серия тормозных колодок Strong Ceramic для легких коммерческих автомобилей и внедорожников азиатских марок. Особенностью новинки является уникальный фрикционный состав Strong Ceramic. Он состоит из NAO-материалов (неасбестовые органические материалы), в которых нет стального волокна, входящего в состав ряда других фрикционных смесей. Его заменяют керамика и «ноу-хау» волокна, состав которых есть секрет фирмы.