ТОП−5 «корейцев», спасающих загибающийся российский авторынок

Сейчас более-менее существенные объемы автоторговли, позволяющие некоторым автодилерам хоть как-то держаться на финансовом плаву, показывают китайские и корейские автобренды. Н,у и еще в последнее время начали «оживать» поставки автомобилей с АВТОВАЗа.

С «китайцами» и тольяттинским брендом ситуация более-менее понятна. А чем сейчас дышат «корейцы»? Мы решили прояснить этот вопрос, пользуясь данными о результатах продаж легковых автомобилей в России по маркам и моделям. Заметим, что у всех автобрендов после марта 2022 года случился катастрофичный спад на российском рынке. Однако «корейцы», пожалуй, продемонстрировали наиболее стабильный результат реализации уже после всеобщего обвала продаж.

Максимальные успехи на фоне других корейских моделей за истекшие шесть месяцев 2022-го показала Kia Rio. Следует иметь в виду, что статистика, в отличие от маркетологов Кia, считает и Rio, и Rio X одной моделью. В принципе, так оно и есть. Просто одна из технически идентичных машин имеет кузов седан, а другая — хетчбэк. Соответственно, их суммарные продажи за январь-июнь составили 21 075 единиц.