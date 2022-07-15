ТОП−5 «корейцев», спасающих загибающийся российский авторынок

Сейчас более-менее существенные объемы автоторговли, позволяющие некоторым автодилерам хоть как-то держаться на финансовом плаву, показывают китайские и корейские автобренды. Н,у и еще в последнее время начали «оживать» поставки автомобилей с АВТОВАЗа.
С «китайцами» и тольяттинским брендом ситуация более-менее понятна. А чем сейчас дышат «корейцы»? Мы решили прояснить этот вопрос, пользуясь данными о результатах продаж легковых автомобилей в России по маркам и моделям. Заметим, что у всех автобрендов после марта 2022 года случился катастрофичный спад на российском рынке. Однако «корейцы», пожалуй, продемонстрировали наиболее стабильный результат реализации уже после всеобщего обвала продаж.
Максимальные успехи на фоне других корейских моделей за истекшие шесть месяцев 2022-го показала Kia Rio. Следует иметь в виду, что статистика, в отличие от маркетологов Кia, считает и Rio, и Rio X одной моделью. В принципе, так оно и есть. Просто одна из технически идентичных машин имеет кузов седан, а другая — хетчбэк. Соответственно, их суммарные продажи за январь-июнь составили 21 075 единиц.
Рекомендованная розничная цена Rio стартует с 1,4 млн. рублей. Такой седан будет укомплектован 100-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и МКП. Больше всего просят за хетч Rio X с 1,6-литровой 123-сильной «бензинкой» и АКП — без малого 1,9 млн. рублей.
Вторым «столпом» корейского автопрома на отечественном рынке остается прямой конкурент Rio — Hyundai Solaris. Таких машин за полгода продали тут 16 888 штук. Ценники на этот бюджетный седан начинаются с 1,4 млн. рублей. Он оснащается тем же, что и Rio 1,4-литровым движком мощностью 100 л. с.,и такой же 6-ступенчатой «механикой». Ну, а «в топе» Solaris будет стоить не менее 1,76 млн. рублей. Их попросят за «полный фарш» в оснащении, 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 123 л. с. и «автомат» в трансмиссии.
На несколько тысяч проданных авто от седана Solaris отстает кроссовер Hyundai Creta с результатом 13 425 реализованных авто. Самый дешевый его вариант — за 1,9 млн. рублей, — подразумевает 123-сильный мотор 1,6 литра, «механику» и передний привод в трансмиссии. За самую же «навороченную» версию «Креты» (2 литра 150 л. с., АКП, полный привод) придется отдать не мене 2,7 млн. рублей.
От тройки лидеров очень сильно отстает следующий участник нашего рейтинга — Kia Seltos. За первое полугодие 2022 его обладателями стали 5506 российских автомобилистов. «В базе» этот кроссовер, как водится, имеет привод лишь на передние колеса, МКП и 123-сильный силовой агрегат мощностью 123 л. с. За такую машину просят почти 2 млн. рублей. Ну, а покупка максимально «упакованного» Seltos — с 1,6-литровым турбомотором мощностью 177 л. с., полным приводом и «роботом» в трансмиссии — потребует, как минимум, 3 млн. рублей.
На пятом месте среди самых популярных в кризис «корейцев» в России сейчас держится Kia Sportage с результатом продаж на уровне 4601 штук за шесть месяцев. Минимальная цена у дилера — почти 2,8 млн. рублей. Она подразумевает 2-литровый 150-сильный мотор, простой передний привод и автоматическую КП. Самый же богато оснащенный кроссовер этой модели получил ценник свыше 3,2 млн. рублей. У него тоже АКП, но привод на все колеса и мотор помощнее — объемом 2.4 литра с производительностью 184 л. с.