Чисто немецкое убийство: локомотив европейского автопрома сошел с рельс

Нет никаких сомнений, что 2022 год запомнится каждому из нас: маски снимали и декорации рушили с такой скоростью, как будто пересчитали календарь майя и нашли новую дату апокалипсиса. Кстати, о масках — вернее, о Масках. Илон «наше все» в марте открыл под Берлином «Гигафабрику 4», которая, по замыслу, должна была наполнить европейский рынок передовыми американскими электромобилями и полностью удовлетворить местный запрос на «чистый автомобиль».

Более того — Volkswagen, не оправившийся от «дизельгейта», свернул производство богомерзких моторов на тяжелом топливе и провозгласил очередной переворот страницы: будущее за электричеством! Параллельно происходила подготовка народных масс: немецкие «земли» дотировали покупку электромобиля. Отдав свою «чадящую» машину в trade-in, можно было получить дисконт до 5000 евро на новую «электричку».

В общем, мир широким шагом вступал в эпоху «высокого напряжения». Но не вступил, споткнувшись буквально о порог.