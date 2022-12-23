Чисто немецкое убийство: локомотив европейского автопрома сошел с рельс

Нет никаких сомнений, что 2022 год запомнится каждому из нас: маски снимали и декорации рушили с такой скоростью, как будто пересчитали календарь майя и нашли новую дату апокалипсиса. Кстати, о масках — вернее, о Масках. Илон «наше все» в марте открыл под Берлином «Гигафабрику 4», которая, по замыслу, должна была наполнить европейский рынок передовыми американскими электромобилями и полностью удовлетворить местный запрос на «чистый автомобиль».
Более того — Volkswagen, не оправившийся от «дизельгейта», свернул производство богомерзких моторов на тяжелом топливе и провозгласил очередной переворот страницы: будущее за электричеством! Параллельно происходила подготовка народных масс: немецкие «земли» дотировали покупку электромобиля. Отдав свою «чадящую» машину в trade-in, можно было получить дисконт до 5000 евро на новую «электричку».
В общем, мир широким шагом вступал в эпоху «высокого напряжения». Но не вступил, споткнувшись буквально о порог.
Внезапно оказалось, что электромобилям, представляете, нужна электроэнергия. А она сейчас в Старом Свете — главный дефицит. Нехватка столь остра, что мирный атом за пару заседаний признали «зеленым» (напомним, что 31 декабря 2021 года Германия закрыла три из шести своих АЭС, а в 2022-м должны были «прикончить» и оставшиеся), а чадящие, самые грязные угольные станции начали экстренно реанимировать.
То есть идея отказаться от угля к 2030 году потерпела феерический крах. Но это все «бантики», а вот фундаментальная истина пугающе объективна: Volkswagen со следующего года восстанавливает производство «дизелей», а немецкое правительство с января закрывает дотации на покупку электромобилей. Эй, а как же экология и «Гигафабрика»?
Скучные немцы подсчитали, что переплата за аккумуляторный автомобиль не окупалась даже при старых ценах на электричество, а уж при новых — и подавно. Разговоры про экологию и будущее возможны только в кожаном кресле собственной теплой гостиной, а когда счета, начиная от продуктов и заканчивая коммуналкой, переваливают за отметку «тянем», стремительно приближаясь к «не тянем», то приходится брать в руки калькулятор. Вот его-то жертвой и стали электромобили.
Батарейные машины — это дорого. Причем не только в покупке, но отныне и в заправке. Слова про экологию — чистой воды маркетинг на потребу объяснения изначально высокой цены. Даже не захватывая глобальную проблему переработки отслуживших свое аккумуляторов, «электрички» никогда не были и не будут залогом сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. Ведь потребляемую ими в огромных количествах электроэнергию — по 30 кВт/ч на сотню километров — надо вырабатывать.
Ветер и солнце, на которые делали ставку, себя не оправдали, АЭС закрыли, газ — дорого. Остаются уголь и мазут — самые грязные и экологические вредные, но единственные из возможных. Не рассчитали немного, угу. Только вот дорого обойдется просчет: восстановление и, тем более, постройка АЭС — это годы, так что Volkswagen вовремя спохватился.
Что там будет завтра — не понятно, никто не рискнет прогнозировать. Но сегодня вечером старый-добрый ДВС незаменим.