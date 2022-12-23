Стало точно известно, когда электрический «Москвич» поступит в продажу

Начавший работу буквально месяц назад завод «Москвич» имеет все шансы уже в этом году приступить к реализации своей продукции. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, уже 26 декабря электрические «Москвичи» поступят в продажу. Напомним, что переднеприводный «Москвич 3е» оснащается 68-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 55 кВт*ч и может без перезарядки преодолеть 410 километров (более чем достаточно для городского режима эксплуатации). И несмотря на то, что цена никогда не радует конечного потребителя, в случае покупки «электрички» нас ждет приятный бонус в виде субсидии со стороны государства в размере 25% от стоимости машины.

Плюс к этому, владельцев электромобилей ожидают приятные дополнения в виде бесплатных парковок. Да и зарядка «зеленого» авто не обойдется слишком дорого. При среднем коммерческом тарифе ЭАЗС в 15 рублей за кВт, полная «реанимация» аккумулятора «московской электрички» обойдется приблизительно в 825 рублей. Что может оказаться серьезным стимулом для активизации спроса. И не только среди простых горожан, но и сервисов каршеринга и такси.