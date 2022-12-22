В России стали продавать кроссовер Volkswagen Talagon

VW Talagon показали на автосалоне в Шанхае еще в 2021 году. Он превосходит известный у нас Teramont по всем параметрам, хотя оба кроссовера базируются на «тележке» MQB и располагают одинаковой колесной базой (2980 мм). Но длина «Талагона» — 5152 мм против 5039 мм у «Терамонта».

Под капотом работает двухлитровый бензиновый мотор отдачей 220 сил в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод шестиместного автомобиля может быть как передним, так и полным.

Салон оформлен в стиле «Гольфа» восьмого поколения. Здесь много глянца, на передней панели расположен восьмидюймовый монитор мультимедийки, блок климат-контроля снабжен сенсорными клавишами, а селектор трансмиссии «усох» до скромного джойстика.

Самый доступный Talagon предлагают за 4 100 000 рублей, а «навороченный» вариант обойдется в 5 390 000.