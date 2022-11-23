Американская мечта: почему не стоит покупать подержанные машины из США

«Форды» и «Доджи», «Кадиллаки» и «Линкольны», «Шеви», «Джипы» и прочие «Крайслеры». «Тесла» в конце концов! Американский автопром богат, могуч и привлекателен, причем буквально каждый способен найти себе автомобиль по средствам и вкусам. А с укреплением рубля к «вечно зеленому» перспективы стать обладателем роскошного «амера» возросли: по цене новой «Весты» можно взять «слегка» подержанный Challenger или Charger. Ну какие тут могут быть вопросы? Однако они есть и весьма существенные.

Американские машины в абсолютном большинстве случаев попадают в Россию, мягко говоря, не новыми. Есть, конечно, прецеденты, когда на заказ везут «в пакетах», но львиная доля — это «вторичка». И тут нужно принять и для себя понять следующую особенность «штатовской» эксплуатации: большинство «легковушек» покупается в кредит, выезжается «до дыр», а после сдается в Trade In при покупке новой.

Обслуживанием и обхаживанием никто особо не занимается — масло в лучшем случае меняют. Просто потому что это бессмысленно: весь срок службы автомобиля им фактически владеет банк. Так зачем вкладываться в чужое?