Американская мечта: почему не стоит покупать подержанные машины из США

«Форды» и «Доджи», «Кадиллаки» и «Линкольны», «Шеви», «Джипы» и прочие «Крайслеры». «Тесла» в конце концов! Американский автопром богат, могуч и привлекателен, причем буквально каждый способен найти себе автомобиль по средствам и вкусам. А с укреплением рубля к «вечно зеленому» перспективы стать обладателем роскошного «амера» возросли: по цене новой «Весты» можно взять «слегка» подержанный Challenger или Charger. Ну какие тут могут быть вопросы? Однако они есть и весьма существенные.
Американские машины в абсолютном большинстве случаев попадают в Россию, мягко говоря, не новыми. Есть, конечно, прецеденты, когда на заказ везут «в пакетах», но львиная доля — это «вторичка». И тут нужно принять и для себя понять следующую особенность «штатовской» эксплуатации: большинство «легковушек» покупается в кредит, выезжается «до дыр», а после сдается в Trade In при покупке новой.
Обслуживанием и обхаживанием никто особо не занимается — масло в лучшем случае меняют. Просто потому что это бессмысленно: весь срок службы автомобиля им фактически владеет банк. Так зачем вкладываться в чужое?
«Траки» — большие истинно американские пикапы — покупаются надолго, а вот разный ширпотреб, вроде седанов, хетчбэков и универсалов — это решение на несколько лет. А после они отбывают покорять другие континенты. В том числе наш, где их приходится стоически приводить в чувство.
Второй важный аргумент — запчасти. Машины для американского рынка зачастую отличаются от моделей для европейского, которые поставлялись и к нам. Проще говоря, фильтры и колодки, скорее всего, найдутся, а вот любую другую деталь придется поискать: прокладки, сальники, подшипники и прочее — тоже расходники, но их нужно будет заказывать и ждать. Порой — месяцами. Что уж говорить про узлы и агрегаты, которые с высокой долей вероятности придется высматривать по разборкам?
Третий пункт — самый «краеугольный». Большинство американских машин, продающихся в России — «битки». Их покупают на аукционах страховых компаний, после чего привозят в Белоруссию и к нам, где уже на месте ремонтируют. Естественно, стараясь предельно сэкономить на восстановлении. Так появляются различные «обманки», китайские запчасти, «глючащие» датчики, барахлящие клапаны и многое другое, с чем предстоит разбираться уже новому владельцу. «Засаду» нужно будет локализовать, отыскать, после — заменить. Это время и немалые деньги, без вложения которых машина зачастую становится «недвижимостью». И вот в этот самый момент возникает простой вопрос: а стоит ли оно того?