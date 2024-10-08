Долой «китайцев»: АВТОВАЗ ждет новых ограничений для иностранных производителей

Глава тольяттинского автогиганта призвал власти к дополнительному ограничению поставок в нашу страну зарубежных авто. Заявление прозвучало на фоне состоявшегося 1 октября повышения ставок утильсбора, нацеленного именно на сдерживание автоимпорта. Эксперты портала «АвтоВзгляд» предположили, какие новые шаги против относительно недорогих иномарок могут быть предприняты в России и в какой поддержке на самом деле нуждается отечественный автопром.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе заседания совета «Санкт-Петербургского регионального отделения Союзмаша России» обратился к федеральным властям с призывом о дополнительных законодательных мерах поддержки отечественных производителей.

Одно из основных направлений этой политики, по его словам, это защита от импортного демпинга, то есть от ввоза недорогих иностранных автомобилей. Также важно обеспечить отрасль льготными займами, грантами и субсидиями, считает г-н Соколов. Это особенно актуально «в условиях драматически высокой ключевой ставки Центробанка».

Но, напомним, 1 октября с подачи того же АВТОВАЗа в силу вступили новые коэффициенты утилизационного сбора для всех категорий автомобилей, ввозимых и производящихся в России, который, впрочем, отечественным автостроителям будет полностью возвращаться. И вот АВТОВАЗ устами своего начальника настаивает на дополнительных преференциях от государства.

— Тема поддержки и развития отечественных производителей является, безусловно, приоритетом для российских регуляторов, отмечает председатель организации Общественная потребительская инициатива (ОПИ) Олег Павлов. Но надо учитывать два ключевых объективных фактора. Первый — это неспособность нашего автопрома удовлетворить спрос во всех сегментах потребительского рынка в силу недостатка производственных мощностей. Второй — экономическая конъюнктура: азиаты, благодаря дешевому кредитованию могут предложить заведомо более выгодные ценовые условия, включая беспроцентные рассрочки и т.п.

Фото globallookpress.com

Поэтому механизм поддержки предпринимателей в России должен заключаться не столько в создании препятствий для импорта и в повышении цен на иномарки, сколько в масштабном государственном субсидировании продаж российских ТС. Чтобы они была существенно дешевле и доступнее для потребителей, чем иностранные аналоги. Одновременно особое внимание стоит уделять повышению эффективности внутреннего производства — снижению издержек и себестоимости выпускаемых изделий, — заключает наш эксперт.

В комплексе такие меры, по мнению Павлова, могут привести к укреплению спроса на наши авто и способствовать развитию как отечественного автопрома, так и смежных сегментов экономики. Вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр соглашается, что российскому автопрому в самом деле нужна поддержка, но, опять же, не за счет опустошения карманов потребителей:

— Важно, чтобы не наступил тотальный запрет на импорт, иначе выиграет не российский производитель, а проиграет российский покупатель, у которого не будет возможности выбирать. Хотелось бы, чтобы наши автозаводы конкурировали с иностранными не только по цене, но и по качеству оснащения своих машин, а также по интерьеру и экстерьеру. И тогда «качели» «качнутся» в их сторону.

Но и государство должно озадачиться тем, что автопрому РФ надо помогать не только деньгами, которые возвращаются им в виде промсубсидий от ранее уплаченного «утиля», но и теми деньгами, что приносит утильсбор в казну в целом. То есть в первую очередь — с импортируемых машин. Эти средства нужно направить в автопром. И тогда будут доступные кредиты, как в Китае, и иная помощь, — констатирует эксперт.

Фото globallookpress.com

При этом финансировать, по мнению Хайцеэра, следует, в том числе, образование в автоотрасли, включая преподавательский состав, способный обучать новых инженеров, а также готовить техперсонал, чей труд должен по достоинству оплачиваться. Без помощи государства здесь действительно не обойтись. В свою очередь, глава «Федерации автовладельцев России (ФАР)» Сергей Канаев назвал выступление президента АВТОВАЗа «дежурным»:

— Естественно, господину Соколову нужно оправдываться, почему все-таки китайский автопром опережает наш по продажам, даже с учетом того, что у него очень низкая локализация в России, — считает эксперт. — При этом в обозримом будущем федеральные власти не будут предпринимать какие-либо новые шаги по ограничению автомобильного импорта.

Только что подняли утилизационный сбор. И я думаю, что как минимум в течение девяти месяцев будут ждать. Затем посмотрят на результаты — насколько АВТОВАЗ станет, допустим, конкурентоспособным, — рассуждает глава ФАР.

При этом г-н Канаев разделяет озабоченность президента АВТОВАЗа относительно очень высоких учетных ставок ЦБ. Хотя глава регулятора Эльвира Набиуллина указывает, что бизнес в России сейчас очень активно берет кредиты, но, по мнению эксперта, это утверждение справедливо в первую очередь в основном для тех предприятий, имеющих хоть какое-то отношение к оборонной сфере.

При этом выход из нынешней непростой ситуации, по оценке Канаева, будет, скорее всего, найден через льготные кредиты для российских производителей. Вряд ли власти будут создавать невыносимые условия для китайского автопрома. Даже в том случае, если компании из КНР не пойдут на глубокую локализацию в России.