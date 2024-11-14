Не панацея: «вторичка» не спасет несущийся в бездну российский авторынок

Ситуация на российском авторынке сейчас безрадостная и для покупателей, и для дилеров: цены выросли, продажи упали. К тому же, наступает сезонное ослабление спроса. Портал «АвтоВзгляд» задался вопросом, может ли «вторичка» в этой ситуации оказаться хорошей альтернативой для тех, кто вынужден отказаться от покупки новой машины.

Менеджеры автосалонов хватаются за головы: продажи резко упали, и по итогам ноября грозят сократиться на десятки процентов. Происходит настоящий обвал спроса, сетует глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов:

— На прошлой неделе интерес покупателей был уже на 10% ниже уровня начала года, то есть первой рабочей недели января. Этот показатель получен на основе данных компании, специализирующейся на измерении количества заявок на займы — самый оперативный на сегодняшний день индикатор спроса. То есть прозвучал довольно тревожный для отрасли сигнал. Ведь именно востребованность кредитных продуктов на 90% формирует спрос на машины в целом, — комментирует сложившуюся ситуацию экспрт.

Да, но ведь речь про новые авто. А что там со «вторичкой»? Может быть, сейчас самое время подобрать сравнительно свежий вариант с небольшим пробегом и забыть (по крайней мере, временно) про новое авто? Увы, но и тут все не так просто.

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— Сейчас большинство потенциальных российских покупателей, заняли, видимо, выжидательную позицию до тех пор, пока не начнет снижаться учетная ставка. — объясняет г-н Жигалов, — Они положили деньги на депозиты и планируют уже потом купить машину с учетом образовавшихся доходов. Иными словами, сформировался своего рода отложенный спрос, который будет зависеть от линии Центробанка, то есть от стоимости кредитов. При этом «вторичка» — это производная от рынка новых машин.

Если мы посмотрим на парк автомобилей, который является питательным источником для вторичного рынка, то, с одной стороны, в последние годы он существенно ослаб, то есть доля подержанных авто стала заметно больше. Структура меняется, в том числе, за счет «китайцев», но их качество на «вторичке» пока непонятно: эти машины еще не поступили на вторичный рынок массово.

Если же посмотреть на среднюю фактическую стоимость кредита на авто с пробегом, то и она уже очень большая — выше 25%. Говорить о массовом спросе даже на подержанные машины в таких условиях невозможно, — уверен специалист.

То есть рынок авто с пробегом сейчас, безусловно, тоже находится под давлением. Однако глава «Союза автомобильных дилеров России» признает, что спрос на рынке авто с пробегом гораздо более стабильный:

— Если мы посмотрим на график спроса, то покупатели новых машин ведут себя гораздо более нервно: амплитуда колебаний здесь кратно превышает ту, что указывает на подержанные авто. Спрос на них сейчас тоже под давлением, однако все-таки он выше — примерно на 10%, чем в начале года. Но что касается актуальных цен на «вторичке», то достоверных данных о них нет по объективным причинам. Цены продаж в этом сегменте в конечном итоге всегда определяются только рынком. Ясно одно: поскольку спрос сейчас под большим давлением, баланс достигается снижением цен, — уточняет эксперт.

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При этом Жигалов не ожидает в ближайшие месяцы заметного улучшения ситуации ни с новыми, ни с подержанными ТС: впереди — конец декабря и январь, а это естественный сезон низкого спроса. Какого-либо ажиотажа к концу года из-за предстоящего 1 января очередного повышения утильсбора тоже, видимо, не будет, поскольку эта новость уже давно потребителем «отыграна».

Таким образом, сейчас в России, на фоне удорожания новых ТС, вторичный рынок авто в самом деле выглядит заметно активнее. А многие продавцы подержанных авто, по всей видимости, нередко идут навстречу покупателям при обсуждении цены сделки.

И пусть этот сегмент не может стать спасением для всего рынка, во многих случаях «бэушка» вполне может оказаться хотя бы временной альтернативой новой машине. Тем более — учитывая туманные перспективы российского авторынка в ближайшие месяцы.