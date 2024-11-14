Срочно нужны запчасти: эксперты рассказали, как получить их быстрее

Запчасти для иномарок становятся в России все менее доступными. А сроки их доставки при запредельных ценах порой достигают нескольких месяцев. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, есть ли сегодня у отечественных автовладельцев шансы хоть как-то решить эту проблему.

Процесс поиска оригинальных запчастей или их пристойных аналогов для новых и подержанных иномарок, включая и китайские авто, сегодня может обернуться серьезной головной болью. А если та или иная деталь, особенно если она не ходовая, требуется в кратчайшие сроки, то считай — приехали. То есть встали на прикол. Ну и как же быть в такой ситуации?

— Хотя острая фаза дефицита комплектующих позади, но проблемы с наличием и сроками доставки тех или иных запчастей для авто иностранного производства сохраняются, — признает руководитель отдела обучения бренда Avtopribor Артем Березин. — Поставки компонентов, альтернативы которым нет на вторичном рынке, могут занимать от одного до полутора месяцев, а иногда и больше. Даже если в наличии есть аналоги, дефицитны именно качественные варианты, цены на которые также высоки. То есть оригинал дешевым сейчас быть не может. А то, что потребителю предлагают на рынке как «старые запасы» — откровенно поддельный товар.

Таким образом, автовладельцы, готовые платить за высокое качество запчастей и работы автосервисов, стоят перед сложным выбором — ставить малоизвестный аналог сомнительного качества с непонятным ресурсом здесь и сейчас либо долго ждать качественный и надежный продукт.

Фото globallookpress.com

Чтобы автомобиль не «завис на подъемнике», автосервисы, по словам Березина, предлагают несколько вариантов: недорогие эрзацы на время (как полумера), установка бывших в употреблении запчастей или восстановление деталей через профессиональные компании.

Однако каждый из этих способов выиграть как минимум время, несет свои риски и ограничения, особенно в плане надежности и долговечности деталей.

Некоторые зарубежные бренды, покинувшие наш рынок, передали свои российские предприятия по производству автокомпонентов новым собственникам. Но оборудование, технологии и люди остались на этих заводах, так что качество выпускаемой продукции сохранилось. Что позволяет закрывать потребность в добротных комплектующих, делает вывод Березин. Но тут речь идет, как он признает, исключительно о тех комплектующих, что продолжают выпускаться в нашей стране на тех же конвейерах.

Однако есть способы, которые при должных знаниях и удачных обстоятельствах помогут обойти проблему, если нужны запчасти, которые в России не делают. Во всяком случае, в этом уверена эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) Олеся Яшина:

Фото globallookpress.com

— Не бойтесь авторазборок. Если у вас есть достаточные знания и навыки, вы наверняка найдете на них практически все необходимое для ремонта машины. Часто при должной сноровке можно отыскать детали в идеальном состоянии.

Главная проблема — знать, где искать, поскольку у таких организации зачастую нет собственных интернет-сайтов и каталогов, а информация о них распространяется через друзей и знакомых. Да и сама оценка совместимости и состояния запчастей ложится на ваши плечи. Поэтому при отсутствии достаточного опыта, лучше посещать эти точки с кем-либо, кто разбирается в теме, — рассказывает Яшина.

Также собеседница портала «АвтоВзгляд» рекомендует заказывать целую деталь, если требуется только какая-либо часть. Ведь может сложиться так, что целиковый компонент доставят быстрее. Тогда можно взять его и забрать необходимое, а оставшееся — продать.

А учитывая нынешнее удорожание запчастей, то, скорее всего, с ощутимой выгодой. Просто все зависит от самой детали, предупреждает эксперт. Такой подход явно не подойдет, если заказывать, например, целый двигатель в сборе вместо блока цилиндров.