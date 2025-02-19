Горе от ума: почему многим водителям не нравятся китайские автомобили

Автомобили из КНР могут дать сто очков форы и японским, и корейским, и американским, и европейским аналогам в вопросах оснащения. Опции, что раньше были представлены только в Mercedes S-klasse, нынче можно найти и в бюджетной китайской машине, что стоит на одном ценовом уровне с LADA Vesta. Более того, опций этих у «китайца» будет даже больше, чем у «немца». Однако у этой медали тоже есть обратная сторона. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Заглянешь, бывало, в салон очередного китайского кроссовера, и обомлеешь: десятки возможностей, штучек и фишек скрываются в недрах огромного, растянутого до гротеска, экрана мультимедийки. А еще имеются и атмосферная подсветка, и ионизатор воздуха, и куча кабельных каналов, и еще сотни важных и нужных функций, которыми так здорово хвастаться перед соседом.

Использовать — это вряд ли, может, на первом этапе знакомства, а так, чтобы постоянно — нет. Но народу нравится, народ берет и восхищается, традиционно влюбляясь в обертку, за которой периодически скрывается довольно посредственная техника и крайне скудные автомобильные способности и умения. Но ведь это вторично, не правда ли? Главное — пыль в глаза.

Со временем (причем, достаточно быстро) автовладелец начинает замечать, что ионизатор — это здорово, но удобные кресла и переключатель громкости в классическом исполнении были бы куда актуальнее. Далее фокус внимания водителя переключается на классические аспекты, вроде постпродажного обслуживания, стоимости содержания и многих других элементов эксплуатации ТС, которые оказываются в разы важнее, чем атмосферная подсветка.

Фото портала АвтоВзгляд.

Более того, все чаще звучат рассказы о том, что конкретный автомобиль не готов к конкретным условиям: замерзает зимой, не охлаждается летом. С «печкой» у китайцев разобраться так и не вышло: она плохо работает на большинстве представленных у нас моделей. А взять щиток приборов, который давно уже перестал быть щитком, превратившись в экран, перегруженный бесполезной информацией настолько, что понять скорость и обороты двигателя — все сложнее.

Более того, он порядочно отвлекает от управления машиной. Отключить на ходу обогрев руля и сидений не выйдет, клавиша активации «закопана» далеко в бортовом компьютере, так что приходится терпеть до светофора. Вернее, до длинного светофора. Будем надеяться, что инновационная идея перенести управление АКП непосредственно в сенсорный экран придет китайским инженерам не скоро: парковка на загруженной улице в центре тогда станет апогеем позора.

Есть и еще один крайне важный аспект, затронувший, правда, сложносочиненные электрические машины: обновление. Во-первых, новая «прошивка» приходит непрогнозируемо, а в любое время, а во-вторых, устанавливаясь, не позволяет эксплуатировать машину по прямому назначению. Вот установится — и поедем.

Как донести до транспортного средства, что есть понятие «срочно» — не ясно, но обойти этот неловкий момент пока никому не удалось. Решила машина обновляться — ждите, пока обновится. И только потом поедете. Это вам не «Жигули», тут думать надо. Такая «самостоятельность» в принятии решений пришлась «ко двору» далеко не всем автомобилистам, причем, как в России, так и в самом Китае.