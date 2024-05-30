Горьковский автозавод показал «Валдай 12» перед стартом продаж

Осваивать ниши, пустующие после ухода с рынка импортных производителей, нижегородцы начали сразу, еще в 2022 году. В 2023 показали и новую машину, которой предстоит закрыть потребность отечественных логистов в коротких междугородних и региональных перевозках — «Валдай 12». Показанная на Comvex'24 машина — товарный экземпляр, что говорит о скором появлении грузовиков у дилеров. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Всей российской логистике пришлось непросто в 2022-2023 годах, но некоторые сегменты просели особенно сильно: среднетоннажный, например. Крепких вариантов здесь и раньше было не очень много, а с уходом многих импортеров пояса пришлось затянуть еще туже. Возникла острая потребность в технике, которая справится с возложенными задачами, будет ресурсна и ремонтопригодна.

Такой автомобиль показали в Нижнем Новгороде еще в конце прошлого года — «Валдай 12». А сейчас ГАЗ вовсю готовится к выводу «среднетоннажника» на рынок. Цифра 12 в названии расшифровывается просто — двенадцатитонник. Тот самый, что развозит продукты со склада по сетевым магазинам, обеспечивает логистику между городом и пригородами, работает на стройке и в сотне других сфер.

Полгода с момента премьеры уже прошло, а воз и ныне там. Камень в огород часто кидают за сроки, мол, китайская же машина, что так долго? Из китайского у «Валдая» — только кабина, позаимствованная у грузовика Foton. Однако сборку, сварку и окраску делают в России.

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Более того, внесено немало изменений: наши инженеры добавили тепло- и шумоизоляции, усилили антикоррозийную обработку. Рама, карданы, задний мост и многие другие элементы — вообще оригинальные, созданные специально для «двенадцатого». Мотор — 170-сильный ЯМЗ, аналогичный «ГАЗону Next».

Передний мост и тормозная система — от автобуса «Вектор». Коробка передач — своя, газовская. Четыре варианта колесной базы, полуторная кабина, ABS и ASR. Систему ESC добавят чуть позже. Надстроек нижегородцы обещают много — на любой вкус и цвет: собственное конструкторское бюро подготовилось к выходу новой модели. Уже готова евпроплатформа со сдвижным тентом, изотермический фургон и рефрежиратор.

Точный сроков появления «Валдай 12» у дилеров пока нет, как и цен на шасси, но некоторые оговорки и фразы представителей производителя позволяют сказать, что счет пошел уже на дни. Китайцы тоже не дремлют, а столь лакомый кусок рынка, как среднетоннажные грузовики на той же выставке Comvex был представлен весьма разнообразно. Выбор у российского покупателя теперь будет: читай, конкуренция, которая всегда идет на пользу конечному потребителю.