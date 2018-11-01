Японцы представили обновленный кроссовер Nissan Terrano

Фото: Nissan
Компания Nissan наконец-то вспомнила о кроссовере Terrano. Последний информационный повод о модели был больше года назад, да и то не самый лучший — японцы тогда отозвали около 1000 машин из-за перепутанных на заводе деталей. На этот раз все гораздо приятнее: автомобиль пережил очередное обновление.
Светлана Ермолаева

Глобальным рестайлинг Nissan Terrano назвать нельзя: все изменения можно перечислить по пальцам одной руки. Что ж, начнем.

Кроссовер в комплектации Elegance будет оснащаться легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов со свежим дизайном.

Авто в варианте Elegance Plus получит информационно-развлекательную систему с семидюймовым экраном, функцией навигации и с камерой заднего вида. Раньше такая мультимедиа была доступна только в «максималке».

Кроме этого, салон уже в базе может похвастать более качественной отделкой, в которой применили ткань «Карита». Раньше ее использовали в более старших комплектациях. На этом список обновоки заканчивается.

Как и прежде, Nissan Terrano комплектуют парой бензиновых моторов 1,6 л и 2 л мощностью 114 л. с. и 143 «лошади» — на выбор. Движки работают в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо шестискоростной АКП.

Продажи обновленного Nissan Terrano начнутся в ноябре по цене от 980 000 рублей.

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1 ноября 2018
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