Японцы представили обновленный кроссовер Nissan Terrano

Глобальным рестайлинг Nissan Terrano назвать нельзя: все изменения можно перечислить по пальцам одной руки. Что ж, начнем.

Кроссовер в комплектации Elegance будет оснащаться легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов со свежим дизайном.

Авто в варианте Elegance Plus получит информационно-развлекательную систему с семидюймовым экраном, функцией навигации и с камерой заднего вида. Раньше такая мультимедиа была доступна только в «максималке».

Кроме этого, салон уже в базе может похвастать более качественной отделкой, в которой применили ткань «Карита». Раньше ее использовали в более старших комплектациях. На этом список обновоки заканчивается.

Как и прежде, Nissan Terrano комплектуют парой бензиновых моторов 1,6 л и 2 л мощностью 114 л. с. и 143 «лошади» — на выбор. Движки работают в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо шестискоростной АКП.

Продажи обновленного Nissan Terrano начнутся в ноябре по цене от 980 000 рублей.