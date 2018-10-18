Genesis G70 получил приборную панель с трехмерным изображением

Дисплей диагональю 12,3 дюйма с трехмерным изображением оснащен функцией, которая фиксирует движение глаз водителя и транслирует объемную графическую информацию о работе бортовых систем.

На выбор пердлагается три варианта оформления панели: «Modern», «Space» и «Edge», а также доступна возможность переключения в обычный двухмерный режим.

После рестайлинга Genesis G70 уже в базовой комплетации оборудован электроприводом двери багажника, системой фильтрации воздуха, модернизированным мультимедийным комплексом.

Стартовая стоимость обновленного седана на корейском рынке соотвествует 2 156 000 рублям по актуальному курсу. Когда рестайлинговый G70 поступит к российским дилерам, пока неизвестно.

Как писал портал «АвтоВзгляд», с начала года продажи компании Genesis на нашем рынке поднялись на 67%: за восемь месяцев удалось реализовать 1033 седана.