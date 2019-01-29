В России отзывают более 3500 автомобилей Renault

Фото: Renault
Федеральное агентство «Росстандарт» проинформировало оо очередной сервисной акции. Под отзыв попадают 3 622 автомобиля Renault сразу трех моделей, в которых специалисты бренда обнаружили возможный дефект водительской подушки безопасности.
Светлана Ермолаева

В дилерские автосервисы приглашают владельцев Renault Logan, Sandero и Dokker, проданных с ноября 2017 года по настоящий момент. Вероятная неисправность в айрбэгах может сыграть с водителем злую шутку, некорректно сработав при лобовом столкновении.

Чтобы понять, какое конкретно авто попадает под отзывную капанию, достаточно зайти на сайт Росстандарта и найти там список VIN бракованных машин. Если номер из перечня совпадает, надо позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт.

Кроме того, сотрудники российского офиса Renault в ближайшее время будут сами сообщать владельцам о неисправности. Все работы и запчасти, связанные с этим ремонтом, производитель предоставляет бесплатно.

Надо сказать, что марка Renault не так часто производит отзывы своей продукции. Последний раз такое мероприятие было инициировано в апреле прошлого года. Тогда в сервис поехали всего три фургона Renault Master из-за проблем с рулевым управлением.

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29 января 2019
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