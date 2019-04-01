Минивэн от Lexus: японцы подготовили неожиданную новинку

На снимке видны лишь фары и часть фальшрадиаторной решетки с шильдиком. Но подпись под фото говорит о том, что пространство салона машины превращается в личное пространство. Это дало основание думать, что компания Lexus готовит привезти на автосалон в Поднебесную свой первый в продуктовой линейке минивэн. И похоже, это не первоапрельская шутка.

Стоит отметить, что летом прошлого года марка зарегистрировала в качестве товарных знаков обозначение LM 350 и LM 300h. Нельзя исключать, что именно их получат роскошные японские «бусы»: буква M вполне может обозначать слово «минивэн».

Скорее всего, коммерческую новинку премиум-класса будут собирать в первую очередь для потребителей Китая и Юго-Восточной Азии, где минивэны довольно востребованы. Стоит ли ожидать новую модель на российском рынке, сказать точно нельзя: такие авто у нас пользуются, можно сказать, штучным спросом, а кроме того, их все больше теснят практичные кроссоверы.

Кстати, такая тенденция наблюдается и в мире в целом — в прошлом году продажи вэнов, по данным ребят из британского агентства JATO Dynamics, упали на 14% до 6 млн. единиц.