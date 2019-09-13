Новый Toyota RAV4 провалил испытания на управляемость

Фото: Teknikens Varld
Сначала кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения получил недостаточно высокую оценку безопасности после испытаний на безопасности от Страхового института дорожной безопасности Соединенных Штатов (IIHS). Теперь под вопрос поставлена управляемость нового кроссовера.
Светлана Ермолаева

Эксперты шведского издания Teknikens Varld провели так называемый Moose Test («лосиный тест») Toyota RAV4 новой генерации, чья премьера прошла весной 2018 года на моторшоу в Нью-Йорке. Результаты оказались не очень утешительными. Кроссовер смог совершить резкий маневр объезда препятствия лишь на скорости 68 км/ч.

Во время активного руления при более высоких скоростях электронная система контроля устойчивости срабатывала очень поздно, и автомобиль начинало сносить в бок. В некоторых случаях «паркетник» вставал на два колеса с явным риском опрокидывания.

Журналисты отмечают, что, к примеру, Nissan Qashqai прошел аналогичный тест на скорости 85 км/ч, а более массивный KIA Sorento безопасно преодолел «лосиный тест» при разгоне до 78 км/ч.

Напомним, что Toyota RAV4 последнего поколения взял курс на Россию. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Из документа ясно, что «японца» оснастят парой бензиновых моторов — на выбор покупателя: двухлитровым мощностью 150 л. с., агрегатированным с вариатором, и 200-сильным движком на 2,5 л, работающим в паре с восьмискоростным «автоматом». Привод — как передний, так и полный.

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13 сентября 2019
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