Как будет выглядеть новый KIA Sorento

В последнее время взоры поклонников южнокорейского бренда приковал самый большой кроссовер в продуктовой линейке — KIA Telluride. Но если флагман на российский рынок пока не собирается, то младший брат KIA Sorento в новом поколении — еще как. В Сети всплыли свежие подробности о новинке и очередные рендеры.
Среднеразмерный кроссовер KIA Sorento четвертой генерации получит внешность в одном ключе с новейшим Seltos. Автомобиль обзаведется решеткой радиатора и узкими многосекционными блоками фар с общей хромированной окантовкой. По крайней мере, эти данные попали в распоряжение зарубежного издания Carscoops. Над пятой дверью сохранится спойлер, а задний бампер будет отличаться крупным диффузором.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», разработчики полностью перелицуют салон. Пассажиры третьего ряда получат дополнительное пространство для ног. На центральной консоли расположится большой «парящий» экран мультимедийной системы.
Кроме того, инженеры оснастят Sorento цифровой «приборкой» с беспроводной зарядкой для телефона. Не обойдется и без целого букета продвинутых систем активной безопасности.
Кстати, ранее ходили слухи, что в производство новику запустят в августе 2020 года. Сейчас же появилась информация, что дебют нового KIA Sorento пройдет уже в ближайшие месяцы, а продажи стартуют чуть ли не с начала года. Что из этого соответствует действительности — покажет время.
Напомним, что сейчас нашим соотечественникам предложен третий «Соренто», вооруженный 175-сильным бензиновым мотором объемом 2,4 л, агрегатированный с шестискоростной «механикой», либо с АМТ с аналогичным числом скоростей. Привод — передний или полный.
Есть в арсенале авто и 2,2-литровый дизель мощностью 197 «лошадей». В паре с последним работает лишь «автомат», распределяющий тягу на все колеса. Ценник стартует от 1 659 900 рублей.