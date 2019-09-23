Как будет выглядеть новый KIA Sorento

Среднеразмерный кроссовер KIA Sorento четвертой генерации получит внешность в одном ключе с новейшим Seltos. Автомобиль обзаведется решеткой радиатора и узкими многосекционными блоками фар с общей хромированной окантовкой. По крайней мере, эти данные попали в распоряжение зарубежного издания Carscoops. Над пятой дверью сохранится спойлер, а задний бампер будет отличаться крупным диффузором.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», разработчики полностью перелицуют салон. Пассажиры третьего ряда получат дополнительное пространство для ног. На центральной консоли расположится большой «парящий» экран мультимедийной системы.

Кроме того, инженеры оснастят Sorento цифровой «приборкой» с беспроводной зарядкой для телефона. Не обойдется и без целого букета продвинутых систем активной безопасности.