В России отзывают более 36 000 кроссоверов Mazda

Брак нашли в паркетниках Mazda CX-7, проданных с марта 2007 года по апрель 2013-го. К слову сказать, модель в 2012 году была снята с производства из-за того, что покупателей перетянул более современный и дешевый CX-5.

Представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев о проблеме и пригласят в автосервисы для замены неликвидной оптики. Правда, часть бракованных CX-7 могла успеть сменить владельца. А в этом случае «официалы» не смогут выслать официального приглашения.

Чтобы узнать самостоятельно, попадает ли конкретный паркетник под акцию, нужно на сайте Федерального агентства «Росстандарт» в разделе «Сервисы» вбить в поисковую строку VIN автомобиля. И если машина когда-либо отзывалась, система расскажет об этом.

Напомним, буквально в начале октября ребята из Страны восходящего солнца пригласили в сервисы владельцев Mazda3 в связи с неисправностью центрального зеркала заднего вида. Оказалось, оно может просто выпасть из держателя.