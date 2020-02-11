Корейцы представили кроссовер KIA Sorento нового поколения

Фото: KIA
Корейский бренд в очередной раз опубликовал изображения KIA Sorento нового поколения, хотя внешность кроссовера раскрыли многочисленные шпионские фото. Но, в этот раз маркетологи марки расщедрились на эскизы салона паркетника.

Четвертый KIA Sorento 3 марта впервые официально предстанет перед широкой публикой на моторшоу в Женеве. Новый кроссовер получит внешность в новой корпоративной стилистике с радиаторной решеткой, объединенной в единую композицию с головной оптикой.

Разработчики особое внимание обращают на хромированные «плавники», расположенные в районе задних стоек. К слову сказать, такая же деталь отличает универсал KIA ProCeed. Задние фонари художники разместили вертикально.

В салоне Sorento свое место займет большой, горизонтально расположенный экран, разделенный на две части: левая несет функцию приборной панели, правая — монитора мультимедийной системы. Ожидается, что новинка будет габаритнее теккущей версии, а значит предложит больше пространства водителю и пассажирам.

По предварительным данным, KIA Sorento для россиян оснастят 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» или турбированным дизелем объемом 2,2 л. Гибриды в нашу страну вряд ли привезут.

Напомним, что сегодня в России «Соренто» комплектуют 2,4-литровым MPI мощностью 175 л. с. или 197-сильным движком на тяжелом топливе. Авто оценивается в 1 789 900 рублей.

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11 февраля 2020
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