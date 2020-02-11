Корейцы представили кроссовер KIA Sorento нового поколения

Четвертый KIA Sorento 3 марта впервые официально предстанет перед широкой публикой на моторшоу в Женеве. Новый кроссовер получит внешность в новой корпоративной стилистике с радиаторной решеткой, объединенной в единую композицию с головной оптикой.

Разработчики особое внимание обращают на хромированные «плавники», расположенные в районе задних стоек. К слову сказать, такая же деталь отличает универсал KIA ProCeed. Задние фонари художники разместили вертикально.