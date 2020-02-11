Как ГИБДД «разводит» водителей за неоплаченные штрафы

MK
Официально стать злостным неплательщиком штрафа очень легко — достаточно пропустить 60 дней с момента вынесения постановления. Мы не имеем в виду злостных нарушителей ПДД, коллекционирующих «письма счастья» сотнями. Их не жалко. Речь об автовладельце, который случайно где-то «хапнул» штраф с камеры автоматической фиксации и понятия об этом не имеет. Но именно он, как выяснил портал «АвтоВзгляд», потенциальная жертва полицейского «развода».

Процесс вымогательства обычно происходит следующим образом. При рутинной проверке документов на дороге, сотрудник ДПС «пробивает» данные водителя по полицейским базам данных и обнаруживает неоплаченный штраф. В качестве «пробного шара» служивый выдает потенциальному «клиенту» фразу, содержащую упоминание ст. 20.25 КоАП. Согласно ей, за неуплату в срок административного взыскания полагается, помимо дополнительного штрафа в двойном размере, еще и арест до 15 суток.

И как только сотрудник ГИБДД в такой ситуации видит, что при упоминании ареста водитель напрягся и занервничал, начинается полноценный «развод». Жертве тут же рассказывают, что вот прямо сейчас составят протокол, потом арестуют ее, а машину отправят на штрафстоянку.

Психологическая обработка человека, «плавающего» в тонкостях административного законодательства, продолжается до тех пор, пока он не начинает уже буквально пихать в руки инспектору взятку. На самом же деле, когда сотрудник полиции прямо в патрульной машине начинает бубнить про арест-эвакуацию и прочие ужасы, а затем демонстративно приступает к оформлению какой-то бумаги, знайте — это самый настоящий блеф.

mk

Да, обнаружив нарушение по статье 20.25 КоАП, полицейский должен составить соответствующий протокол. Но для его оформления в его распоряжении должно быть что-то более существенное, нежели голос дежурного из рации, подтверждающего наличие неоплаченных в срок штрафов у водителя. То есть, выявленного должника для начала придется доставить в отделение ГИБДД, где либо лежат копии неоплаченных постановлений, либо имеется доступ к базе данных и возможность получить материальное (в виде распечатки, к примеру) подтверждение неоплаты.

И вот только там, в отделении полиции, водителя могут… нет, не арестовать. Это сделать не имеют права! К счастью, подобное решение в России вынеосит исключительно суд. Поэтому, составив протокол по ст. 20.25 КоАП, сотрудники полиции могут лишь направить его мировому судье, а водителю при этом выдается копия с датой судебного заседания по административному делу. Теоретически, конечно, возможно, что суд состоится в тот же день, когда неплательщика остановили на дороге для проверки документов. Но для этого нужно быть, как минимум, кем-то вроде Мары Багдасарян или даже более наглым неплательщиком.

На практике же, после составления протокола о неуплате штрафа в срок, любого водителя отпускают на все четыре стороны. Поэтому ни в коем случае не следует платить вымогателям в погонах — никто вас за неуплату штрафа прямо на дороге не арестует и машину не отберет.

ПДД, КоАП, ГИБДД
11 февраля 2020
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