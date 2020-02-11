Как ГИБДД «разводит» водителей за неоплаченные штрафы

Процесс вымогательства обычно происходит следующим образом. При рутинной проверке документов на дороге, сотрудник ДПС «пробивает» данные водителя по полицейским базам данных и обнаруживает неоплаченный штраф. В качестве «пробного шара» служивый выдает потенциальному «клиенту» фразу, содержащую упоминание ст. 20.25 КоАП. Согласно ей, за неуплату в срок административного взыскания полагается, помимо дополнительного штрафа в двойном размере, еще и арест до 15 суток.

И как только сотрудник ГИБДД в такой ситуации видит, что при упоминании ареста водитель напрягся и занервничал, начинается полноценный «развод». Жертве тут же рассказывают, что вот прямо сейчас составят протокол, потом арестуют ее, а машину отправят на штрафстоянку.

Психологическая обработка человека, «плавающего» в тонкостях административного законодательства, продолжается до тех пор, пока он не начинает уже буквально пихать в руки инспектору взятку. На самом же деле, когда сотрудник полиции прямо в патрульной машине начинает бубнить про арест-эвакуацию и прочие ужасы, а затем демонстративно приступает к оформлению какой-то бумаги, знайте — это самый настоящий блеф.