Как ГИБДД «разводит» водителей за неоплаченные штрафы

Процесс вымогательства обычно происходит следующим образом. При рутинной проверке документов на дороге, сотрудник ДПС «пробивает» данные водителя по полицейским базам данных и обнаруживает неоплаченный штраф. В качестве «пробного шара» служивый выдает потенциальному «клиенту» фразу, содержащую упоминание ст. 20.25 КоАП. Согласно ей, за неуплату в срок административного взыскания полагается, помимо дополнительного штрафа в двойном размере, еще и арест до 15 суток.
И как только сотрудник ГИБДД в такой ситуации видит, что при упоминании ареста водитель напрягся и занервничал, начинается полноценный «развод». Жертве тут же рассказывают, что вот прямо сейчас составят протокол, потом арестуют ее, а машину отправят на штрафстоянку.
Психологическая обработка человека, «плавающего» в тонкостях административного законодательства, продолжается до тех пор, пока он не начинает уже буквально пихать в руки инспектору взятку. На самом же деле, когда сотрудник полиции прямо в патрульной машине начинает бубнить про арест-эвакуацию и прочие ужасы, а затем демонстративно приступает к оформлению какой-то бумаги, знайте — это самый настоящий блеф.
Да, обнаружив нарушение по статье 20.25 КоАП, полицейский должен составить соответствующий протокол. Но для его оформления в его распоряжении должно быть что-то более существенное, нежели голос дежурного из рации, подтверждающего наличие неоплаченных в срок штрафов у водителя. То есть, выявленного должника для начала придется доставить в отделение ГИБДД, где либо лежат копии неоплаченных постановлений, либо имеется доступ к базе данных и возможность получить материальное (в виде распечатки, к примеру) подтверждение неоплаты.
И вот только там, в отделении полиции, водителя могут… нет, не арестовать. Это сделать не имеют права! К счастью, подобное решение в России вынеосит исключительно суд. Поэтому, составив протокол по ст. 20.25 КоАП, сотрудники полиции могут лишь направить его мировому судье, а водителю при этом выдается копия с датой судебного заседания по административному делу. Теоретически, конечно, возможно, что суд состоится в тот же день, когда неплательщика остановили на дороге для проверки документов. Но для этого нужно быть, как минимум, кем-то вроде Мары Багдасарян или даже более наглым неплательщиком.
На практике же, после составления протокола о неуплате штрафа в срок, любого водителя отпускают на все четыре стороны. Поэтому ни в коем случае не следует платить вымогателям в погонах — никто вас за неуплату штрафа прямо на дороге не арестует и машину не отберет.