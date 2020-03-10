Перевод автопарка России на газомоторное топливо затягивается

Хотя, как подчеркнул, например, на состоявшейся недавно в подмосковном Ногинске международной конференции «Грузовой и коммерческий транспорт 2020» представитель компании IVECO Вячеслав Аржанов, преимущества газомоторной техники для перевозчиков очевидны:

– Благодаря высокими показателями эффективности, сопоставимыми с показателями аналогичного дизельного грузовика, подобные транспортные средства представляет собой уникальное конкурентное решение как с финансовой, так и с эксплуатационной точки зрения. Они отличаются исключительной топливной экономичностью и не требуют больших затрат на техническое обслуживание, при этом межсервисные интервалы увеличены. Автомобили отличаются более низкой общей стоимостью владения также благодаря привлекательным ценам на метан в России, — заявил он.

И в качестве примера привел седельный тягач IVECO Stralis NP для дальнемагистральных перевозок, работающий на сжиженном природном газе — он способен на одной заправке проехать до 1600 км. Любопытно, что при всех сложностях с продвижением на рынке подлбной техники, продажи даже этого грузовика находятся сегодня, как утверждает производитель, на историческом максимуме. Как растут и продажи более популярного у нас IVECO Daily на природном газе. Впрочем, в абсолютных цирах эти продажи, очевидно, не так уж и велики, раз компания не приводит конкретных цифр реализации.