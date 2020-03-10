Перевод автопарка России на газомоторное топливо затягивается

Хотя, как подчеркнул, например, на состоявшейся недавно в подмосковном Ногинске международной конференции «Грузовой и коммерческий транспорт 2020» представитель компании IVECO Вячеслав Аржанов, преимущества газомоторной техники для перевозчиков очевидны:
– Благодаря высокими показателями эффективности, сопоставимыми с показателями аналогичного дизельного грузовика, подобные транспортные средства представляет собой уникальное конкурентное решение как с финансовой, так и с эксплуатационной точки зрения. Они отличаются исключительной топливной экономичностью и не требуют больших затрат на техническое обслуживание, при этом межсервисные интервалы увеличены. Автомобили отличаются более низкой общей стоимостью владения также благодаря привлекательным ценам на метан в России, — заявил он.
И в качестве примера привел седельный тягач IVECO Stralis NP для дальнемагистральных перевозок, работающий на сжиженном природном газе — он способен на одной заправке проехать до 1600 км. Любопытно, что при всех сложностях с продвижением на рынке подлбной техники, продажи даже этого грузовика находятся сегодня, как утверждает производитель, на историческом максимуме. Как растут и продажи более популярного у нас IVECO Daily на природном газе. Впрочем, в абсолютных цирах эти продажи, очевидно, не так уж и велики, раз компания не приводит конкретных цифр реализации.
Что, повторимся, и понятно: и выпуск таких транспортных средств мизерный по сравнению с производством коммерческой техники на традиционном топливе, и спрос из-за нерзвитой инфраструктуры низкий. Его не стимулирует даже пониженный транспортный налог, введенный во многих регионах страны. Да что там говорить, если бизнес, несмотря на миллиардные государственные субсидии не рвется строить газовые АЗС:
– У нас есть соглашения по развитию такого рода заправочных комплексов на наших линейных объектах, — комментирует ситуацию заместитель директора департамента инвестиционной политики государственной компании «Автодор» Дмитрий Белякин. — Но экономической целесообразности это делать на данный момент нет. Хотя, безусловно, это перспективное направление развития…
Но вот насколько перспективное? На сегодняшний день грузовой автопарк России насчитывает около 2,5 млн. единиц, из которых газомоторных — не более 20 000. Правда, к 2024-му их число, благодаря реализуемой в настоящее время программе «Развитие рынка газомоторного топлива», планирется довести до 307 500.