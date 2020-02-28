Renault в России объявила о серьезных скидках на новые моторы для старых автомобилей

Чтобы привлечь владельцев Renault в дилерские автосервисы, бренд делает серьезное предложение: дает выгоду до 77% от прежнего ценника на МКП и движки 60-и наименований. Среди них и бензиновые восьмиклапанные агрегаты объемом 1,4 или 1,6 л, и 16-клапанные на 1,6 и 2 л, и дизели. Под скидку попадают также пятиступенчатые механические коробки передач и «механика» о шести скоростях.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная акция со стороны французского бренда. Так, в 2019 году владельцам Renault Duster первого поколения предложили запчасти 250 наименований с ценой, сниженной в некоторых случаях на 85%. Среди них — кузовные и салонные детали, а также элементы подвески и трансмиссии.

Между тем, Duster в России готовится сменить модельный год: кроссоверы свежей сборки уже спешат к дилерам: в шоу-румах они появятся в мае. К тому же названы ценники: покупка «Дастера» 2020 года выльется в 741 000 рублей, а прошлогодний паркетник оценивается в 719 000.