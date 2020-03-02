Тест-драйв нового Cadillac XT5: двухлитровая роскошь передвижения

С этим автомобилем мы уже знакомили наших читателей в конце декабря, когда состоялся официальный показ обновленной «пятерки». Теперь же производитель дал возможность не только глазами/руками пощупать свой продукт, но и испытать его в деле. Что ж, лично я был настроен крайне скептически.

Во-первых, потому что Cadillac в России всегда был и остается не просто средством передвижения, а автомобилем, подчеркивающим статус своего владельца — как дорогой костюм или часы от именитых дизайнеров. И вот эта история с двумя литрами под капотом: почти то же самое, если бы ювелир вставил, в изящное золотое колечко бутылочное стекло вместо бриллианта. Во-вторых мне казалось, что большому полноприводному кроссовер, которому 200 «лошадей», «запряженных» на заводе, едва ли хватит, чтобы доставить удовольствие от вождения (на американском рынке мощность мотора — 250 л. с.).

Именно поэтому, оказавшись за рулем американской новинки, первым делом утопил педаль газа в пол. Машина крайне бодро сорвалась с места, вжав и водителя, и пассажира глубоко в сиденье. При этом, даже когда стрелка спидометра перевалила за сотню, динамика ускорения и не думала идти на спад. Сравнивая с атмосферным 314-сильным мотором объемом 3,6 литра, который ставился на предыдущее поколение «пятерок», можно сказать, что 2-литровый турбированный агрегат ничем — ну, почти ничем — ему не уступает. Разве что звук не такой благородно-басовитый. А если абстрагироваться от эмоций и сопоставить моторы с точки зрения рациональности, то плюсов в новом движке куда больше.