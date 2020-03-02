Тест-драйв нового Cadillac XT5: двухлитровая роскошь передвижения

С этим автомобилем мы уже знакомили наших читателей в конце декабря, когда состоялся официальный показ обновленной «пятерки». Теперь же производитель дал возможность не только глазами/руками пощупать свой продукт, но и испытать его в деле. Что ж, лично я был настроен крайне скептически.
Во-первых, потому что Cadillac в России всегда был и остается не просто средством передвижения, а автомобилем, подчеркивающим статус своего владельца — как дорогой костюм или часы от именитых дизайнеров. И вот эта история с двумя литрами под капотом: почти то же самое, если бы ювелир вставил, в изящное золотое колечко бутылочное стекло вместо бриллианта. Во-вторых мне казалось, что большому полноприводному кроссовер, которому 200 «лошадей», «запряженных» на заводе, едва ли хватит, чтобы доставить удовольствие от вождения (на американском рынке мощность мотора — 250 л. с.).
Именно поэтому, оказавшись за рулем американской новинки, первым делом утопил педаль газа в пол. Машина крайне бодро сорвалась с места, вжав и водителя, и пассажира глубоко в сиденье. При этом, даже когда стрелка спидометра перевалила за сотню, динамика ускорения и не думала идти на спад. Сравнивая с атмосферным 314-сильным мотором объемом 3,6 литра, который ставился на предыдущее поколение «пятерок», можно сказать, что 2-литровый турбированный агрегат ничем — ну, почти ничем — ему не уступает. Разве что звук не такой благородно-басовитый. А если абстрагироваться от эмоций и сопоставить моторы с точки зрения рациональности, то плюсов в новом движке куда больше.
Богатые тоже плачут
Начать хотя бы с того, что налоговое бремя на высококубатурные «атмосферники» в нашей стране поистине зашкаливающее. Год владения обходится почти в 50 000 «деревянных». Понятно, что для «богатых Буратин» это вполне подъемная сумма, но, в конце концов, и они умеют считать деньги. И математика такова: в Москве, за право владения новым Cadillac XT5 его владельцу нужно будет ежегодно перечислять в казну чуть меньше 10 000 рублей, что, на мой вкус, вполне адекватно. Кроме того, стартовая цена на автомобиль — до пресловутых 3 миллионов, а значит он не подпадает под налог на роскошь. В общем, получился такой вполне премиальный автомобиль, который, с точки зрения фискалов, не является роскошью.
В плане прожорливости 2-литровая рядная «турбочетверка» тоже не особо разорительна: за более чем 500-километровый пробег по дорогам Дании и соседней Швеции расход горючки был в пределах 9 литров на сотню (бак автомобиля — 83 литра, так что с таким расходом неплохой запас хода получается). Хитрая система Active Fuel Management самостоятельно отключает два цилиндра для экономии топлива. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что в Европе единственно возможная манера езды — это пенсионерская. В той же Дании довольно жесткие скоростные лимиты. В населенном пункте — 50 км/ч. За городом можно ехать 70 км/ч. А на автомагистрали дозволительно «поливать» 110 км/ч. При этом, нештрафуемый порог составляет всего 2 км/ч. То есть, если в городе радар засечет, что вы мчите 53 км/ч, то не удивляйтесь штрафу на сумму в 135 евро!
Кстати, столько же придется заплатить, если вы на автомобиле забудете включить фары. Благо, Cadillac XT5, как и положено любому современному авто, имеет дневные ходовые огни, которые автоматом включаются при запуске мотора. Этой опцией сейчас едва ли кого удивишь. А вот что действительно поражает в обновленном авто — бесконечный список «вкусняшек», входящих в стартовую комплектацию.
Нескромность украшает
Здесь тебе в стоке и настраиваемая под себя, любимого, цветная 5,7-дюймовая жидкокристаллическая приборная панель размерностью 5,7 дюймов, проекция на лобовое стекло, 8-люймовый экран мультимедийки с навигацией, премиальная акустическая система Bose с функцией активного шумоподавления, сидушки с электроприводом, трехзонный климат контроль, адаптивный круиз-контроль, система удержание машины в полосе, инфракрасная камера для обнаружения пешеходов в темноте, камера, читающая дорожные знаки, датчики безопасности вкруг, безключевой доступ, открывание багажника без рук, круговой обзор в режиме парковки, панорамная крыша.
Куда не дотронься — всюду натуральная кожа и замша, в отделке интерьера используются вставки либо из карбона, либо из натурального дерева ценных пород. Короче, если перечислять все, что входит в базовую комплектацию XT5, просто не хватит терпения на перепечатывание толстенного мануала.
И рекламный слоган к этому автомобилю — «Создан быть нескромным» — на сто процентов соответствует действительности. Машина и впрямь напичкана так, чтобы удовлетворить самых взыскательных покупателей.
Нет разве что массажа в креслах. Хотя, как сказать. Одна из фишек систем безопасности Cadillac — вибрация водительского сиденья. В случае возникновения угрозы столкновения, на проекционный дисплей выводится красная пиктограммка с разбитым автомобильчиком и при этом начинает вибрировать кресло. Когда я впервые испытал такую заботу машины о моей безопасности, показалось, будто замкнул электрообогрев и меня начало бить током. Впрочем, даже если вас не способен пробудить даже «электрический стул», автомобиль все равно постарается предотвратить ДТП и нажмет на тормоза.
Залипающим в телефонах, посвящается…
Использование мобильника во время движения — не самая лучшая затея. Но современные реалии таковы, что в мессенджерах все время приходится быть онлайн. В Дании, например, если рулевого застукают за пользованием смартфоном, ему выпишут штрафчик в скромные 200 евро (по нынешнему курсу — около 15 000 ₽). В России же наказание за это деяние куда более мягкое, но, тем не менее, и у нас оно есть.
Впрочем, такие современные автомобили как Cadillac XT5 позволяют «залипать» в гаджетах без риска для окружающих: система удержания машины в полосе не даст случайно покинуть свой ряд (разумеется, если разметка с дороги не стерта); инфракрасная камера, даже в условиях кромешной темноты, обнаружит пешехода или какое-либо животное, без цели слоняющееся по проезжей части, и предотвратит трагедию; а радар, сопоставляющий скорость машины с расстоянием до впереди идущего транспорта, загодя оттормозится, если поймет, что водитель «ушел в себя». Но попрошу не принимать эти слова, как призыв «грешить» на дороге.
Крикну, а в ответ тишина
На презентации машины нам рассказывали, что в новом XT5 улучшена шумоизоляция и особым образом настроена система активного шумоподавления. Обычно, подобные рассказы — чистой воды маркетинговых ход производителя, хотя и приводятся какие-то цифры с децибелами. Но в целом — это бла-бла-бла про «выше, дальше, быстрее» не находит практического отражения, поскольку невооруженным человеческим ухом замерить на сколько децибел снизился шум на их обновленном детище, просто не возможно.
Но в случае с Cadillac слова про «шумку» можно, что называется, ощутить без всяких там измерительных приборов.
Действительно, в салоне не слышен мотор, разве что на высоких оборотах можно различить его мурчание. Шелест от колес или потоков воздуха будет доноситься до ушей лишь при условии приоткрытого окна. Но поразило совсем другое: когда вполголоса разговаривают водитель и передний пассажир, заднему седоку в их диалог свои «пять копеек» ну никак не вставить, потому что на «галерке» свой звуковой микроклимат и разговоры переднего ряда едва различимы.
Premium или Sport?
На тесте нам дали возможность попробовать обе комплектации новинки — Premium Luxary и Sport. Несмотря на то, что на них стоят идентичные турбированные 2-литровые агрегаты и 9-ступенчатые «автоматы», ездят машины совершенно по-разному. «Спорт» более резкий в управлении (передаточное отношение рулевого механизма в нем 10 процентов меньше), подвеска жестче, передачи более длинные, да и в целом авто более охотно реагирует на нажатие педали газа. А «премиальная» версия «заточена» под тех, кому важнее комфорт, чем ощущение драйва.
Впрочем, отличия в комплектациях есть не только по части настроек мотора и коробки, но и по другим параметрам. В частности, система полного привода в Premium Luxary реализована посредством одной многодисковой муфты, в то время как в Sport таких муфт уже две штуки и управляются они более продвинутой системой привода. Короче говоря, на раскисшем поле, куда мы съехали, чтобы «поюзать» XT5 в режиме 4х4, проблем с преодолением легкого бездорожья ни на одной из комплектаций у нас не возникло вообще никаких.
Ну, и последний отличительный штрих (не считая чисто декоративных нюансов типа цвета радиаторной решетки и рейлингов, которые на Premium Luxary хромированные, а на Sport — черные) — это подвеска. На «премиуме» стоит обычный MacPherson, а на спортивном XT5 — адаптивка с непрерывным управлением демпфированием. Чисто по ощущениям, Sport, как уже говорил ранее, более жесткий и собранный.
А судьи кто?
Не хотелось бы давать новинке однозначных оценок из разряда «тачка — огонь, надо брать» или что-то противоположное. Лично мне, как человеку много и часто тестирующему машины, Cadillac XT5 очень зашел. И по набору опций, и по дизайну, и по комфрту.
И даже 2-литровый мотор, к которому я изначально был очень скептически настроен, нареканий не вызвал. Крутящего момента в 350 Нм уже при 1500 оборотах хватает и для езды по легкой грязи, и для уверенного взятия затяжных подъемов. Двух сотен «лошадей» вполне достаточно, чтобы получать удовольствие от езды и при этом не баловать своими взносами казну. Впрочем, главный судья любому автомобилю — покупатель, голосующий за ту или иную модель своим рублем.