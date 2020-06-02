Volkswagen Tiguan: в России стартовали продажи кроссовера в новой комплектации

Российские дилеры начали принимать заказы на Volkswagen Tiguan в версии GO!, предлагая паркетник с младшими моторами, но с расширенным списком оснащения и гуманным ценником. Так, на вооружении авто стоят двигатель мощностью 125 л. с., работающий вкупе с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильный агрегат, сочетающийся с шестискоростной АКП и приводом на переднюю или обе оси.
В списке оснащения Tiguan GO! в отличие от модели в базе найдутся мультимедийная система, умеющая «общаться» со смартфонами с помощью Apple CarPlay и AndroidAuto, передние кресла с подогревом, регулируемыми в двух направлениях подголовниками, а также с настраиваемым поясничным валиком и раскладными столиками для задних пассажиров. Для последних имеется центральный подлокотник.
Кроме того, «Тигуан» в свежем исполнении оснащен боковыми зеркалами с сервоприводом, рулем и лобовым стеклом с подогревом, а также датчиком дождя и ассистентом парковки с парктрониками по кругу и функцией автоматического торможения. Полноприводная новинка получила еще и систему помощи при движении на склоне.
Ценник на Volkswagen Tiguan GO! начинается от 1 739 000 рублей. Кроссовер в стартовой комплектации — для сравнения — оценивается в 1 659 000, а в версии с аналогичным набором оборудования, но с более производительными моторами — от 1 969 000 рублей.
Напомним, что в середине мая в России запустили продажи новой Volkswagen Jetta. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, седан собирают для нас на мексиканском заводе. Подробно о ценах и комплектациях новинки можно прочесть — здесь.