Volkswagen Tiguan: в России стартовали продажи кроссовера в новой комплектации

Российские дилеры начали принимать заказы на Volkswagen Tiguan в версии GO!, предлагая паркетник с младшими моторами, но с расширенным списком оснащения и гуманным ценником. Так, на вооружении авто стоят двигатель мощностью 125 л. с., работающий вкупе с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильный агрегат, сочетающийся с шестискоростной АКП и приводом на переднюю или обе оси.

В списке оснащения Tiguan GO! в отличие от модели в базе найдутся мультимедийная система, умеющая «общаться» со смартфонами с помощью Apple CarPlay и AndroidAuto, передние кресла с подогревом, регулируемыми в двух направлениях подголовниками, а также с настраиваемым поясничным валиком и раскладными столиками для задних пассажиров. Для последних имеется центральный подлокотник.