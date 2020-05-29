Немцы представили суперкомпактный кроссовер Volkswagen Nivus

Volkswagen Nivus построили на переднеприводной платформе MQB-A0. На той же «тележке», к слову сказать, возведен Polo, T-Cross и Skoda Scala. В длину новейший кроссовер достигает 4266 мм, в ширину — 1757 мм, а в высоту — 1493 мм при колесной базе в 2566 мм.

То есть паркетник даже меньше того же соплатформенного седана Polo на 124 мм. А вот по объему багажника он несколько уступает хорошо известной нашим соотечественникам «четырехдверке» — 415 против 460 л.

Новинка получила модный купеобразный силуэт, светодиодные фары, «противотуманки», дневные ходовые огни и фонари, а также 17-дюймовые колесные диски. Салон украшают сразу два 10-дюймовых экрана — виртуальная приборная панель и тачскрин мультимедийного комплекса, дающего возможность загружать мобильне приложения и интегрировать смартфон.