Немцы представили суперкомпактный кроссовер Volkswagen Nivus

Фото: Volkswagen
Бренд из Вольфсбурга представил миру совершенно новый очень компактный кроссовер — Volkswagen Nivus. Модель была разработана специально для рынков Южной Америки, но, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», прикатит она и к европейским покупателям. Не стоит исключать появления авто и у российских дилеров марки.

Volkswagen Nivus построили на переднеприводной платформе MQB-A0. На той же «тележке», к слову сказать, возведен Polo, T-Cross и Skoda Scala. В длину новейший кроссовер достигает 4266 мм, в ширину — 1757 мм, а в высоту — 1493 мм при колесной базе в 2566 мм.

То есть паркетник даже меньше того же соплатформенного седана Polo на 124 мм. А вот по объему багажника он несколько уступает хорошо известной нашим соотечественникам «четырехдверке» — 415 против 460 л.

Новинка получила модный купеобразный силуэт, светодиодные фары, «противотуманки», дневные ходовые огни и фонари, а также 17-дюймовые колесные диски. Салон украшают сразу два 10-дюймовых экрана — виртуальная приборная панель и тачскрин мультимедийного комплекса, дающего возможность загружать мобильне приложения и интегрировать смартфон.

В списке систем безопасности Nivus числятся контроль усталости водителя, помощник при трогании в гору, крепления для детских кресел ISOFIX и камера заднего вида. Кроме того, авто получило адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения.

Volkswagen Nivus вооружили 128-сильной «турботрешкой», но это для бразильского рынка, где продажи автомобля начнутся уже в середине июня 2020 года. Затем авто прикатит в Аргентину, а в начале 2021-го доберется до остальных южноамериканских стран.

«Нивус» нацелился на Европу, но ждать его там раньше второй половины следующего года не стоит. Не будем исключать и того, что автомобиль пополнит продуктовую линейку марки в России, вступив в борьбу за покупателей с, например, KIA XCeed.

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29 мая 2020
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