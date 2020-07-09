Кроссовер Toyota Corolla Cross представлен официально

Toyota Corolla Cross построена на базе TNGA-C — той же «тележке», что лежит в основе Prius, C-HR, обычной Corolla и Lexus UX. В модельной линейке новинка займет ступеньку ниже, чем RAV4. Ее габариты: 4460/1825/1620 мм при колесной базе в 2640 мм.
Интересно, что дизайнеры Toyota не стали «срисовывать» новый кроссовер с одноименного седана. В экстерьерах автомобилей нет ничего общего, кроме разве что шильдиков. Перед нами оригинальное оформление передней и задней оптики, радиаторной решетки, бамперов, а также икс-образные боковые выштамповки — прямо как у отечественных LADA.
Что же до интерьера «Короллы Кросс», то он все-таки перекликается с внутренним убранством четырехдверки. Из седана в кроссовер перекочевало рулевое колесо, блок управления климатической установкой, мультимедийная система с «парящим» над торпедо сенсорным экраном. Из явных различий — оформление дверных карт и ниши под центральной консолью.
Toyota Corolla Cross, ориентированная на рынок Тайланда, будет предлагаться в двух модификациях: классической — с 1,8-литровым двигателем в 140 л. с., и гибридной — с моторами суммарной мощностью 170 «лошадей». Коробка передач — вариатор, привод — исключительно передний.
Остается лишь добавить, что пока Toyota планирует продавать Corolla Cross исключительно в Азии и Южной Америке. Шанс, что новый кроссовер доберется в обозримом будущем до России, крайне невысок.