Кроссовер Toyota Corolla Cross представлен официально

Toyota Corolla Cross построена на базе TNGA-C — той же «тележке», что лежит в основе Prius, C-HR, обычной Corolla и Lexus UX. В модельной линейке новинка займет ступеньку ниже, чем RAV4. Ее габариты: 4460/1825/1620 мм при колесной базе в 2640 мм.

Интересно, что дизайнеры Toyota не стали «срисовывать» новый кроссовер с одноименного седана. В экстерьерах автомобилей нет ничего общего, кроме разве что шильдиков. Перед нами оригинальное оформление передней и задней оптики, радиаторной решетки, бамперов, а также икс-образные боковые выштамповки — прямо как у отечественных LADA.