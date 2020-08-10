Баланс интересов: длительный тест-драйв Hyundai Santa Fe

Честно сказать, в душе я немного ретроград, и посему всегда относился к вещам с точки зрения предельно ясного предназначения. Другими словами, одна конкретная вещь должна выполнять одну конкретную функцию. Но, как известно, мир не стоит на месте и постоянно движется то в одну, то в другую сторону. Следовательно, и автопроизводители вместе с ним, выводя на рынок действительно универсальные и многоцелевые машины — в нашем случае это Hyundai Santa Fe.

Сразу хочу признаться, что на корейских автомобилях последний раз ездил, наверное, лет пять-шесть назад. И тогда они на меня не произвели ну совершенно никакого впечатления — да, есть четыре колеса, да, они как-то едут… Но вот цельного мнения так и не сложилось: многие аспекты в области дизайна и технических характеристик были довольно спорными. Те машины были, скажем так, довольно юными прыщавыми подростками, пытавшимися прыгнуть выше головы и произвести на всех впечатление уже взрослого и сложившегося человека. Согласитесь, что и мы вели себя в молодости точно так же…

Так вот, за прошедшую пятилетку парни из Hyundai здорово выросли, превратившись в половозрелых особей. Причем выросли не только в продажах (Hyundai Santa Fe занимает первое место в рейтинге кроссоверов стоимостью от 2,5 до 3 млн. рублей за первое полугодие 2020 года), но и качественно.