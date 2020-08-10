Баланс интересов: длительный тест-драйв Hyundai Santa Fe

Честно сказать, в душе я немного ретроград, и посему всегда относился к вещам с точки зрения предельно ясного предназначения. Другими словами, одна конкретная вещь должна выполнять одну конкретную функцию. Но, как известно, мир не стоит на месте и постоянно движется то в одну, то в другую сторону. Следовательно, и автопроизводители вместе с ним, выводя на рынок действительно универсальные и многоцелевые машины — в нашем случае это Hyundai Santa Fe.
Сразу хочу признаться, что на корейских автомобилях последний раз ездил, наверное, лет пять-шесть назад. И тогда они на меня не произвели ну совершенно никакого впечатления — да, есть четыре колеса, да, они как-то едут… Но вот цельного мнения так и не сложилось: многие аспекты в области дизайна и технических характеристик были довольно спорными. Те машины были, скажем так, довольно юными прыщавыми подростками, пытавшимися прыгнуть выше головы и произвести на всех впечатление уже взрослого и сложившегося человека. Согласитесь, что и мы вели себя в молодости точно так же…
Так вот, за прошедшую пятилетку парни из Hyundai здорово выросли, превратившись в половозрелых особей. Причем выросли не только в продажах (Hyundai Santa Fe занимает первое место в рейтинге кроссоверов стоимостью от 2,5 до 3 млн. рублей за первое полугодие 2020 года), но и качественно.
Глядя на кроссовер из Страны утренней свежести, уже никак не упрекнешь дизайнеров компании в отсутствии корпоративного «эго» — четкие, порой даже экспрессивные кузовные линии, интересные выштамповки, фирменный «гриль» радиаторной решетки, смелая многоэтажная передняя оптика… Одним словом, постарались — облик вышел цельным и гармоничным.
Единственное, что все-таки вызывает вопросы с практической точки зрения, так это те самые вышеупомянутые фары головного света — как ни крути, но шанс словить камень на трассе многократно повышается, что повлечет за собой разбитое стекло и энную сумму денег за новую деталь. Да и зимой, бороздя по раскисшему «дорожному коктейлю», через десяток километров придется выходить из машины и протирать их от налипшей слякоти, ведь здесь просто-напросто не предусмотрены стеклоочистители! Слегка недостарались корейцы, готовя модель к выходу на наш рынок.
При этом с интерьером инженеры и художники провели прямо-таки титаническую работу. Очень классные материалы и их сочетания, эргономика всего салона просто на высоте и достойна всяческих похвал!
Устроиться за рулем не составит никаких проблем, регулировки сиденья и руля достаточны для водителя любой комплекции. Отдельное спасибо стоит сказать подушке — вспоминая давнее знакомство с «корейцами», я часто сетовал на их маленькую длину.
За мультимедию и настройки авто здесь отвечает 8-дюймовый «планшет», по последнему слову моды торчащий из «бороды». Его интерфейс не только понятен и быстро работает, но также поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. И, естественно, выводит видеокартинку с задней камеры.
На подмогу «головному» устройству приходит 7-дюймовая цифровая панель приборов, куда выводится вся информация о состоянии автомобиля. В дополнение ко всему этому у Santa Fe есть беспроводная зарядка для смартфонов и актуальная «фишка» для маленьких домочадцев — система безопасного выхода с задних сидений. Работает это до безобразия просто, но эффективно — машина предотвращает разблокировку замков пассажирских дверей при обнаружении приближающегося сзади (в слепой зоне) транспорта, что сбережет не только нервы и расходы на восстановление помятой двери, но и жизнь маленьких (а порой и взрослых) непосед.
Что же касается технической начинки, то тестовый Hyundai Santa Fe оказался одним из самых сбалансированных автомобилей, которые мне удалось протестировать за последнее время.
Во-первых, очень порадовала связка дизеля с 8-ступенчатой АКП. Помимо крутящего момента в 440 Нм, доступного в диапазоне 1750–2750 об/мин, 2,2-литровый двигатель мощностью 200 л. с. поразил своей экономичностью: 7 литров на трассе и около 9 в городе. При этом я нисколько не стеснялся ни обгонов большегрузов на магистралях, ни динамичной мегаполисной езды.
Отдельно стоит упомянуть шумоизоляцию. Здесь корейцы сработали на «отлично» — никаких намеков на посторонние шумы в салоне — догадаться, что под капотом стоит мотор на «тяжелом» топливе можно только по легкому тарахтенью, приложив ухо к крышке капота.
Также инженерам удалось отлично настроить подвеску, сделав ее опять-таки сбалансированной и энергоемкой — никаких тебе излишних кренов или пробоев до «отсечки», но при этом из тебя не высыпаются остатки позвонков. Ну и ясное дело, что Hyundai Santa Fe противопоказан выезд на тяжелое бездорожье — здесь и дорожный просвет 185 мм, и масса под 2 тонны, но добраться до фазенды в период осенне-зимней распутицы благодаря полному приводу не составит труда.
Помимо всего этого производитель, следуя современным трендам активной безопасности, оснастил машину многочисленными электронными помощниками: адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, мониторинг «слепых зон», системы экстренного торможения и удержания в полосе. Все они полностью отрабатывают свое предназначение, но вот к последней есть вопросы.
Да, система подруливает в полосе, но делает это слишком навязчиво. Выражается это в том, что, к примеру, мы едем по прямой ровной дороге с четко видимой разметкой, но машина все равно слегка подруливает, рыская вправо-влево, но, естественно, оставаясь в пределах полосы. В этом аспекте инженерам еще нужно доработать и отшлифовать алгоритм работы. Благо, за отключение этой системы отвечает отдельная физическая кнопка, а не скрытая в дебрях настроек незаметная «галочка».
…В общем, если бы меня попросили одним предложением охарактеризовать Hyundai Santa Fe, я бы описал его так: приятный во всех отношениях комфортабельный семейный кроссовер с модной внешностью.Да, не без легких недостатков, но у а кого их нет.
За дизельную версию этого «Санты» в комплектации High-Tech дилеры просят от 2 879 000 «деревянных». Не дешево. Но и не особо дорого — по нынешним временам.