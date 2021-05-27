У новейшего УАЗ «Полуторка» обнаружились серьезные проблемы с тормозами

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», такая проблема возникла вовсе не на одном конкретном грузовичке. Более того, завод, не привлекая широкого внимания общественности, уже организовал свою отзывную кампанию. Так, дилеры рассылают хозяевам машин письма, приглашая на «проверку и корректировку положения шлангов задних тормозов».

Так что всем владельцам УАЗ «Полуторка» мы бы рекомендовали зайти на официальный сайт марки УАЗ, где есть раздел «Сервисные и отзывные кампании». Вбив VIN-номер своего транспортного средства, владелец сможет узнать, требуется ли ему та самая «проверка и корректировка». Внезапно остаться без тормозов мы не пожелаем никому…

Вообще, любые отзывные кампании — это нормально и правильно. Объявляя их, производитель признает свои ошибки, предлагая решить проблему цивилизованным способом. А вот почему УАЗ решил замолчать опасную неисправность, вопрос открытый: ведь чем больше будет источников информации, тем больше шансов, что она гарантированно дойдет до адресата.