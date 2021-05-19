Жара в «коробке»: тест-драйв Renault Duster с вариатором

Внедряя новый силовой агрегат на Renault Duster, французы рисковали, ведь эту машину у нас считают настоящим внедорожником, а тут вдруг появляется малообъемный наддувный мотор и… вариатор! Связка, надо предполагать, чисто для асфальта. Вот мы ее и проверим в разных режимах. Особенно интересно, как она покажет себя на бездорожье.
МАТЧАСТЬ
Прежде, чем месить грязь, немного информации по «железу». Итак, 1,3-литровый наддувный мотор ТСe-150 мощностью 150 л. с. хорошо знаком нашим покупателям. Впервые он появился на Renault Arkana, а затем и на Renault Kaptur. Что касается вариатора, то это известный агрегат Jatco JF016E, который работает на таких моделях, как Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, ASX и, опять же, Arkana, Kaptur и Duster. Кстати, французские машины легче «японцев», и это должно положительно отразиться на ресурсе трансмиссии.
Специально для Renault вариатору изменили настройки. Если в системе полного привода активирован режим Auto, гидротрансформатор вариатора блокируется на скорости 12 км/ч, что дает большую топливную экономичность. А в режиме Lock блокировка предусмотрена на 45 км/ч. Так можно «ползать» по грязи и двигаться с пробуксовкой, не боясь перегрева трансмиссии.
НА АСФАЛЬТЕ
Проталкиваясь через московские пробки, отмечу, что вариатор придает «Дастеру» вальяжность и не провоцирует на резкие перестроения и обгоны. Эта «коробка» для флегматиков, а тем, кто любит порезвиться, она не подойдет. «Гонщикам» лучше выбирать «механику». Однако стоит учесть, что Duster — далеко не спортивный автомобиль, так что разумнее пересмотреть свою манеру езды и не горячиться.
Выезжаю на автомагистраль. Здесь все до предсказуемости скучно, хоть именно тут от вариатора и могут быть сюрпризы, но об этом чуть позже. На разрешенных Правилами скоростных режимах машина ведет себя более, чем стабильно. Разве что при ощутимых порывах ветра приходится корректировать «Дастер» рулем.
Что касается плавности хода, то она соответствует классу машины. У нового поколения модели настройки подвески кажутся плотнее. У Duster нет прежней излишней мягкотелости, да и рулиться кроссовер стал точнее.
ГРЯЗЕМЕС
Приезжаю в Романцевские горы. Природная локация с уникальным ландшафтом, которая напоминает поверхность Марса, дает возможность разгуляться. Здесь перевожу шайбу полноприводной трансмиссии в режим Lock и отключаю противобуксовойчную систему.
«Дастер» не зря считают доступным внедорожником, и с новым поколением он сохранил это качество. Машина уверенно ползет в размытой колее. Если грязь становится «жирнее», то видно, как кроссовер напрягается. Препятствие берется у же со второй-третьей попытки с хорошими пробуксовками, когда жидкая субстанция из-под колес летит на самую крышу. Но все идет штатно.
Кстати, если на «приборке» загорается пиктограмма перегрева трансмиссии, то это так называемые «софтовые» ограничения. Иначе говоря, так срабатывает защита, дабы повышенная нагрузка не привела к реальному перегреву вариатора. В общем, за несколько часов покатушек перегрева нам добиться так и не удалось.
ЦЕЛЬ — РАЗЛОМАТЬ
А как все же сломать вариатор? Фокус в том, что перегреть его на бездорожье достаточно трудно. Если только сознательно вдавить педаль в пол, когда кроссовер уже закопался и никуда не едет. Вот тогда, при длительном буксовании, можно добиться того, что электроника активирует ту самую сигнальную пиктограмму на приборной панели.
А вот на трассе, при длинном пробеге, риск поломки увеличивается. Дело в том, что долгое движение на высокой скорости (150 км/ч и более) может привести к тому, что рабочая жидкость «варика» перегреется, и вот тогда риск «убить» трансмиссию многократно возрастает.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
На удивление новый силовой агрегат оказался жизнеспособным на наших «направлениях» и стойким к перегреву, так что его вполне себе могут выбирать люди, которые иногда съезжают с асфальта.
Машина определенно сдюжит поездку по размытой дачной грунтовке. А что касается ресурса, то тут все зависит от самого владельца. Ведь согласитесь, у аккуратного человека любая вещь прослужит дольше…