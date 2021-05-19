Жара в «коробке»: тест-драйв Renault Duster с вариатором

НА АСФАЛЬТЕ

Проталкиваясь через московские пробки, отмечу, что вариатор придает «Дастеру» вальяжность и не провоцирует на резкие перестроения и обгоны. Эта «коробка» для флегматиков, а тем, кто любит порезвиться, она не подойдет. «Гонщикам» лучше выбирать «механику». Однако стоит учесть, что Duster — далеко не спортивный автомобиль, так что разумнее пересмотреть свою манеру езды и не горячиться.

Выезжаю на автомагистраль. Здесь все до предсказуемости скучно, хоть именно тут от вариатора и могут быть сюрпризы, но об этом чуть позже. На разрешенных Правилами скоростных режимах машина ведет себя более, чем стабильно. Разве что при ощутимых порывах ветра приходится корректировать «Дастер» рулем.

Что касается плавности хода, то она соответствует классу машины. У нового поколения модели настройки подвески кажутся плотнее. У Duster нет прежней излишней мягкотелости, да и рулиться кроссовер стал точнее.