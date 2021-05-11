Выстрел в спину: первый тест-драйв обновленного кроссовера Peugeot 5008

Второе поколение кроссовера Peugeot 5008 появилось на нашем рынке в январе 2018 года. С этого момента, по данным агентства «Автостат», удалось продать чуть более 850 машин. Далеко не рекорд, который делает 5008-ой почти эксклюзивным представителем класса семиместных SUV в нашей стране.

Попробую разобраться в причинах столь холодного отношения к автомобилю, тем более, что повод таки есть. Теперь у нас продают рестайлинговую модель, которая получила не только косметические изменения. Есть новации и в техническом плане.