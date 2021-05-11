Выстрел в спину: первый тест-драйв обновленного кроссовера Peugeot 5008

Второе поколение кроссовера Peugeot 5008 появилось на нашем рынке в январе 2018 года. С этого момента, по данным агентства «Автостат», удалось продать чуть более 850 машин. Далеко не рекорд, который делает 5008-ой почти эксклюзивным представителем класса семиместных SUV в нашей стране.
Попробую разобраться в причинах столь холодного отношения к автомобилю, тем более, что повод таки есть. Теперь у нас продают рестайлинговую модель, которая получила не только косметические изменения. Есть новации и в техническом плане.
ОСМОТР С ПРИСТРАСТИЕМ
Любой товар сперва оценивают глазами, вот и я не буду отступать от традиций. Обновленный 5008-ой получил иную решетку радиатора со сложным рисунком и «хищные» светодиодные ходовые огни в форме клыков.
Самое главное изменение на корме — новые светодиодные фонари с трехмерными «когтями». На мой взгляд, получилось симпатично. Машина выделяется в потоке, и ее не спутать с представителями других марок.
СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Открываю дверь, попутно замечая, что пороги хорошо защищены от грязи, и сажусь в салон. В центре передней панели французы разместили новый сенсорный монитор диагональю десять дюймов. Он не бликует даже, когда полностью открыта панорамная крыша, и весь внутренний мир залит солнцем. А еще у экрана высокое разрешение и быстрый отклик на нажатие пальцами.
Отмечу и графическую панель приборов диагональю 12,3 дюйма. У нее также отличное графическое оформление, которому позавидуют большинство конкурентов и даже более крупные, престижные представители класса SUV. Порадовали и широкие возможности конфигурации. Прямо перед собой можно вывести карту навигации, необходимую дорожную информацию и изображение, которое дает система ночного видения. Зоркий «львиный глаз» способен распознает пешеходов и животных на расстоянии до 250 метров.
Функция включается автоматически при плохом освещении, поэтому очень недостает физической клавиши, чтобы систему можно было активировать, когда этого хочет водитель.
Отныне для 5008-го можно заказать и несколько новых версий отделки салона. В зависимости от комплектации кресла будут отделаны различными вариациями текстиля, а также кожей «Наппа» и алькантарой.
В моем «Пежо» кресла отделаны кожей с ромбовидным рисунком. Выглядит симпатично, да и к профилю кресла нет претензий. Здесь есть электрорегулировка поясничного подпора и даже функция массажа. А еще у кроссовера по умолчанию теперь три ряда кресел. Напомню, что раньше третий ряд был опцией.
ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ
Двухлитровый наддувный «дизель» мощностью 150 л. с. отныне работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Такую трансмиссию уже давно ставят на французские машины в Европе, cкажем, на Peugeot 308. Когда-то я поездил на таком автомобиле, и остался очень доволен. Вот теперь оценил поведение этого агрегата на более тяжелом кроссовере.
Даже в режиме Eco двигатель охотно откликается на подачу газа. «Автомат» не стремится сэкономить каждую каплю «соляры», потому «дизель» можно покрутить, наслаждаясь уверенным разгоном. В общем, отличный агрегат. Я бы сказал, один из лучших в классе.
Что касается подвески, то я проверял ее с помощью родственника, у которого больная спина. Если уж он скажет, что подвеска мягкая, значит, так оно и есть. В итоге, после 100-километрового пробега по дорогам Подмосковья, получил восторженные отзывы от своего пассажира. Браво, Peugeot! Ходовую настраивать инженеры умеют. Причем, как для раллийных болидов, так и для таких переднеприводных семейных кроссоверов.
ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Так почему же автомобиль так не жалуют покупатели? Думаю, причина в том, что у него есть только переднеприводные версии. Ну и, конечно же, немалый «прайс», который встает буквально, как заградительный барьер, делая Peugeot 5008 нишевым продуктом.
Базовый «ценник» на кроссовер стартует от 2 359 000 рублей. Именно столько просят за машину с бензиновым мотором 1,6 литра и мощностью 150 л. с. Топовое оснащение с 2-литровым «дизелем» и отдачей в те же 150 лошадей обойдетсяв 2 819 000 рублей. К сожалению, сделать представительство практически ничего не может, ведь локальной сборки этой модели в России нет.
А значит, комфортный кроссовер будет и дальше диковинным зверем на наших дорогах. И это не прибавляет мне радости. Ведь машина действительно удачная и при гуманном ценообразовании смогла бы сразить лидеров класса 7-местных SUV.