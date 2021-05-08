Между нами, девочками: тест-драйв обновленной Kia Picanto

Несмотря на то, что я никогда всерьез не воспринимала Kia Picanto и прочих представителей сего сегмента, мне было крайне любопытно познакомиться поближе с корейской пятидверкой. А знаете, почему? Эта машинка — во всевозможных своих цветовых исполнениях — часто попадается на глаза в потоке. И какими счастливыми, гордыми выглядят девушки, восседающие на водительском троне!

Говорят, что мы, венерианки, любим ушами. Может, и так. Но когда речь идет о машине — девочки, согласитесь — внешний вид имеет для нас большее значение, нежели мурлыкание мотора или рокот выхлопа. Не стану распинаться, детально описывая экстерьер Kia Picanto — вы ведь прекрасно все видите сами. Скажу только, что корейцы предлагают на выбор 10 — только представьте себе, целых десять — цветов окраски кузова.

Мне на тест достался белый автомобильчик в «спортивной» версии GT-Line. Это — чуть видоизмененные бамперы, боковые молдинги и радиаторная решетка с контрастными красными акцентами, два хромированных патрубка на «выхлопе», 16-дюймовые колеса. Смотрится сочно и дерзко. Именно то, что нужно молодой и активной девчонке, которая привыкла к восторженным взглядам окружающих.