Между нами, девочками: тест-драйв обновленной Kia Picanto

Несмотря на то, что я никогда всерьез не воспринимала Kia Picanto и прочих представителей сего сегмента, мне было крайне любопытно познакомиться поближе с корейской пятидверкой. А знаете, почему? Эта машинка — во всевозможных своих цветовых исполнениях — часто попадается на глаза в потоке. И какими счастливыми, гордыми выглядят девушки, восседающие на водительском троне!
Говорят, что мы, венерианки, любим ушами. Может, и так. Но когда речь идет о машине — девочки, согласитесь — внешний вид имеет для нас большее значение, нежели мурлыкание мотора или рокот выхлопа. Не стану распинаться, детально описывая экстерьер Kia Picanto — вы ведь прекрасно все видите сами. Скажу только, что корейцы предлагают на выбор 10 — только представьте себе, целых десять — цветов окраски кузова.
Мне на тест достался белый автомобильчик в «спортивной» версии GT-Line. Это — чуть видоизмененные бамперы, боковые молдинги и радиаторная решетка с контрастными красными акцентами, два хромированных патрубка на «выхлопе», 16-дюймовые колеса. Смотрится сочно и дерзко. Именно то, что нужно молодой и активной девчонке, которая привыкла к восторженным взглядам окружающих.
Да-да, про восторженные взгляды я серьезно. Куда бы меня ни приводили повседневные дела — будь то фитнес-клуб, торговый центр, заправка, да банальная столичная пробка — везде, буквально везде мужчины обращали на меня внимание, не упуская возможности нежно улыбнуться. И нет: паркуюсь я нормально. Это — магия Kia Picanto, которая придает своей владелице очарования и изящности, пленяющих представителей «сильного» пола.
К слову, о парковке. Думается мне, что даже те, кто пока не овладел этим тонким искусством, не будут испытывать на крохотной «Пиканто» никаких трудностей. В старших версиях предусмотрена камера заднего вида. Она, конечно, пачкается в плохую погоду, но ведь в наших сумочках всегда отыщется влажная салфетка, которая быстро решит проблему. Есть и парктроник — правда, лишь на корме.
А передний, поверьте, такой машине и не нужен. Это же не Toyota Land Cruiser 200 и даже не «пятерка» BMW с их бесконечными капотами. Да и вообще: на мой взгляд, большие размеры хороши в других делах, не в автомобильных. Как легко я вписывалась в махонькие парковочные места. Как ловко пролезала между пришвартованными машинами в своем тесном дворе. Как лихо разворачивалась в один прием на узкой улочке! Вот оно — удовольствие от вождения.
Стоит, правда, упомянуть и об обратной стороне медали. Во-первых, у миниатюрной Kia Picanto соответствующий багажничек. Места в нем хватит лишь спортивной сумке, да паре любимых туфель: а что вы хотели, 255 скромных литров. Во-вторых, у малышки-хетча небольшой топливный бак. Заявлено, что ей хватает в смешанном цикле 5,8 л на 100 км. Но поскольку мне так и не удалось опуститься ниже отметки в 8,5 л, приходилось заезжать на АЗС досаждающе часто.
Откуда такой хороший аппетит? Вероятно, дело во мне — вернее, в моем стиле езды. Я отнюдь не гонщик, но плестись в правом ряду за неспешными таксистами не люблю. А потому постоянно «пинаю» застенчивый 84-сильный движок и истязаю четырехступенчатый «автомат», практически не снимая ноги с педали акселератора. Не безрезультатно — задор у этой машинки, как показала практика, есть.
Конечно, чрезвычайно дерзкие и торопливые особы за рулем Kia Picanto заскучают. Что же до рассудительных автомобилисток, ставящих в приоритет безопасность, то они наверняка останутся довольны. Ведь если не закладывать виражи в поворотах, малютка уверенно держит траекторию и не досаждает рулевому кренами. Спасибо за это жесткой подвеске. «Неспасибо» ей же — за неуклюжее, грубое прохождение дорожных неровностей. Снижайте скорость перед «лежаками»!
Вот, кстати, на цепких тормозах я бы сделала акцент: стоит легонько прижать педаль, и Kia Picanto начинает замедляться без каких-либо… тормозов, простите. И обзорность отличная. А если решите невзначай перестроиться в плотном потоке в соседнюю машину, мониторинг «мертвых» зон заботливо предупредит об опасности: на боковых зеркалах замелькают красные «треугольнички», а любимая музыка прервется резкой звуковой индикацией.
Со «звуком», попутно замечу, у Kia Picanto тоже все в полном порядке. Шесть динамиков хорошо справляются со своей задачей ласкать ушки обителей салона, не беспокоя хрипами и дребезжаниями. Сама информационно-развлекательная система современна и понятна. Управление осуществляется через 8-дюймовый тачскрин, можно подключить смартфон — по Bluetooth или USB. И, что здорово, никаких подвисаний и «глюков».
Но больше всего из опций мне понравился бесключевой доступ. Не подумайте, я не динозавр — слышала, что эта система давно применяется. Просто приятно удивило, что она теперь доступна даже на бюджетных субкомпактных авто. Не на всех, конечно, но Kia Picanto не обделили. Кладешь брелок в сумочку и отпираешь замки нажатием клавиши на дверной ручке. Главное здесь — не забыть о ключе, меняя свои ридикюли на клатчи.
Да и вообще чувствуется, что этот автомобиль «строили» для людей. Для обычных водителей, у которых нет никакого желания изучать многостраничные мануалы и разбираться в тонкостях. Сел и поехал. Да не просто поехал, а с комфортом — адекватной климатической установкой, «умным» круиз-контролем, «зимним» пакетом со всевозможными обогревами. Добротными материалами отделки интерьера, в конце концов — приятно и трогать, и смотреть.
А знаете, на что еще приятно смотреть в Kia Picanto? На ее прайс. Сегодня новенький крошка-хетч предлагается по цене от 829 900 рублей. Сильные и независимые барышни вполне «осилят» эту сумму сами. О тех же счастливицах, что могут понадеяться на крепкое плечо своего мужчины, я вообще молчу. Поверьте, пресловутый «Лексус» или «Мерседес» вы будете выпрашивать, катаясь на метро, намного дольше.
Да и зачем они нужны, когда есть такой практичный и симпатичный вариант? Серьезно: я, вот, после знакомства с Kia Picanto засомневалась в том, что мне необходим здоровенный джип. И наконец поняла, почему все эти девушки на ярких малолитражках вечно такие довольные. Ну как тут не радоваться водительской жизни, когда у тебя под пятой точкой такая юркая и очаровательная машинка…