Длительный тест-драйв Geely Tugella: самый европейский китаец

Кросс-купе, практикуемое в основном европейскими производителями, персонаж модный и желанный в наших широтах. Традиционно в его внешности сочетается, с одной стороны, мощь и атлетизм, а с другой — солидность и респектабельность. Geely Tugella — не исключение. В этом «накаченном аристократе» с 20-дюймовыми колесами и черными дисками обывателю трудно узнать привычного для наших дорог «китайца». Облик «Тугеллы» может нравится или нет — дело вкуса, но выглядит он дорого.
С тех пор, как китайская Geely приобрела компанию Volvo, автолюбители поделились на две категории. Одни ищут поднебесный след у представителей шведского бренда, а другие — шведский след у «китайцев». В первом случае — сходство нежелательно, а вот во втором наоборот — престижно. Если следовать этой банальной условности, то Geely Tugella — самый скандинавский из автомобилей КНР.
Во-первых, у него европейский облик и характер. А во-вторых, автомобиль построен на той же платформе CMA, что и Volvo XC40 (в данном случае неважно, что такая же и у Geely Atlas), а под капотом спрятана 2-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л. с. и 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Этот мотор, известный в шведском паркетнике, как 249-сильный Т5, единственный вариант в силовой линейке «Тугеллы». Кроме того, на нашем рынке китайское кросс-купе доступно только в версии 4х4, хотя за рубежом предлагаются и переднеприводные варианты.
Не переборщить с азартом
Как оказалось, экспрессивная и атлетичная внешность этого кроссовера вполне соответствует его горячему нраву. Достаточно слегка «притопить» педаль газа на прямой, чтобы оценить нешуточный темперамент пламенного сердца, спрятанного под капотом. Согласно официальным данным, Tugella разгоняется до «сотни» за 6,8 секунд. Как бы там ни было, по ощущениям динамика у двухтонного кросс-купе по-настоящему взрывная.
В спортивном режиме отклик на педаль газа — мгновенный, паузы при переключении скоростей в коробке передач едва ощутимы, а неунывающий мотор честно рвется в бой и выдает великолепное ускорение. Если в других режимах и чувствуются минимальные «турбоямы», то они совсем некритичны. Так что претензий к работе 2-литрового мотора и восьмиступенчатого «автомата» нет совсем.
При этом сбалансированные настройки подвески и рулевого управления позволяют машине уверенно форсировать скоростные повороты с минимальными кренами. Собранная ходовая может показаться слегка жестковатой на мелких и средних кочках, зато при маневрах «китаец» как вкопанный держит заданную траекторию. В итоге «Тугела» готов предоставить самые широкие возможности любителям активной езды. Главное — не переборщить с азартом.
К тому же, «китаец» сговорчив и предсказуем в любых режимах, а спортивные амбиции здесь никак не отразились на комфорте управления. С Geely сразу найдут общий язык и искушенный любитель драйва, и домохозяйка с новыми «правами».
Апартаменты класс «люкс»
Особое внимание заслуживает салон Geely Tugella. Кто-то, наверняка, начнет усердно исследовать его с лупой в поисках признаков «бюджетной» китайской сборки. Мы искали без лупы, но не нашли. Зато обнаружили полный порядок с зазорами и креплениями. Мало того, налицо щепетильное внимание к мелочам декора, а также достойные по качеству материалы отделки и со вкусом оформленный стиль интерьера.
Апартаменты здесь скроены, без преувеличения, на твердый «премиум». Салон оснащен контрастной контурной подсветкой; спортивный мультируль, «обрезанный» снизу, обит натуральной кожей, а на центральном тоннеле установлены подогреваемые подстаканники. Живи, радуйся и наслаждайся китайским автопромом.
В кросс-купе установлены массивные передние сидения с дорогой обивкой (Nappa плюс замша) и удобным профилем. Благодаря высокому центральному тоннелю с характерным поручнем, огромному торпедо с объемным 12,5-дюймовым экраном и удобному выступающему подлокотнику на внутренней панели двери, здесь создается ощущение кокпита. При этом проблем с недостатком пространства и удобством на капитанском мостике нет.
Гипертрофированные элементы салона в китайском кросс-купе внушают стойкое ощущение основательности. Антураж здесь действительно добротный и современный, стиль и атмосфера — на пять с плюсом.
К счастью, в Geely Tugella инженеры не стали слишком заигрывать с сенсорным управлением. Хотя акцент на виртуале здесь подчеркнут: например, у водителя есть возможность выбирать различные варианты дизайна цифровой приборки с достойным качеством графики. Оригинальная картинка выводится на монитор мультмедиа с включенными камерами кругового обзора.
ЕСТЬ НЮАНСЫ
Регулируется климат-контроль с помощью аналоговых переключателей — и на том спасибо. А вот обогрев сидений управляется только через интерактивный монитор, на который приходится отвлекаться во время движения.
Еще одна эргономическая недосказанность, к которой нужно привыкнуть — скрытая кнопка на джойстике переключения «автомата». В других случаях почему-то без нее спокойно обходятся, а здесь поначалу трудно включить нужный режим, не нащупав кнопки.
На заднем диване комфортно разместятся два пассажира. Он не регулируется продольно, но и без этого места в коленях до спинки переднего кресла, максимально отодвинутого назад, достаточно. Посередине дивана — откидной подлокотник с подстаканниками. Что касается багажника, то его размер средний в классе: 326 л под полкой и 446 л без нее. А его массивная крышка оснащена электроприводом и функцией открывания «с ноги».
Geely Tugella под стать премиальному автомобилю радует богатым списком нужных и ненужных опций: от регулировки подголовников сидений переднего ряда в четырех направлениях до системы контроля качества воздуха с фильтром стандарта CN95. В целом позитивное впечатление от китайского кросс-купе не испортит даже его ценник.
Любо? Дорого!
На российском рынке Geely Tugella представлен, как уже было сказано выше, с одним 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом», но в двух вариантах оснащения: Luxury за 2 700 000 и Flagship за 2 800 000 рублей. Европейские аналоги в том же кузове (бюджетный Renault Arkana не в счет) с подобным «фаршем» обойдутся на порядок дороже.
А что касается конкурентов среди земляков, то даже самый топовый вариант кросс-купе Haval F7x за 2 159 000 значительно уступает «Тугелле» в оснащении. Так что прямых конкурентов у нашего героя не так много…