Длительный тест-драйв Geely Tugella: самый европейский китаец

Кросс-купе, практикуемое в основном европейскими производителями, персонаж модный и желанный в наших широтах. Традиционно в его внешности сочетается, с одной стороны, мощь и атлетизм, а с другой — солидность и респектабельность. Geely Tugella — не исключение. В этом «накаченном аристократе» с 20-дюймовыми колесами и черными дисками обывателю трудно узнать привычного для наших дорог «китайца». Облик «Тугеллы» может нравится или нет — дело вкуса, но выглядит он дорого.

С тех пор, как китайская Geely приобрела компанию Volvo, автолюбители поделились на две категории. Одни ищут поднебесный след у представителей шведского бренда, а другие — шведский след у «китайцев». В первом случае — сходство нежелательно, а вот во втором наоборот — престижно. Если следовать этой банальной условности, то Geely Tugella — самый скандинавский из автомобилей КНР.

Во-первых, у него европейский облик и характер. А во-вторых, автомобиль построен на той же платформе CMA, что и Volvo XC40 (в данном случае неважно, что такая же и у Geely Atlas), а под капотом спрятана 2-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л. с. и 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Этот мотор, известный в шведском паркетнике, как 249-сильный Т5, единственный вариант в силовой линейке «Тугеллы». Кроме того, на нашем рынке китайское кросс-купе доступно только в версии 4х4, хотя за рубежом предлагаются и переднеприводные варианты.