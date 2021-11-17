Битва за ТОП: сравнительный тест-драйв Hyundai Creta и Renault Duster

Новая Creta всем своим видом кричит о тотальном обновлении. Вот только готовы ли клиенты к столь радикальной смене имиджа? Слухи о скором рестайлинге красноречиво свидетельствуют о том, что рынок не оценил излишне смелую внешность машины. Впрочем, проблем со сбытом своего кроссовера Hyundai явно не испытывает: в условиях дефицита Креты разлетаются, как горячие пирожки. Да, наружность у нее на любителя — зато начинка проверена годами! Ведь с точки зрения техники автомобиль почти не изменился: платформа осталась прежней, да и силовые агрегаты новинка унаследовала от прежней машины. Значит, с надёжностью проблем быть не должно.
Duster больше похож на себя прежнего, однако как раз он-то пережил серьезный технический апгрейд. Платформа Global Access, на которой он построен, стала развитием хорошо известной логановской «тележки» B0, но в процессе модернизации кроссовер почти полностью избавился от всех присущих его предшественнику недостатков: например, электрический усилитель вместо гидравлического сделал руль более легким, к тому же неровности теперь не отдают тычками в баранку.
А еще Duster получил новый турбомотор 1.3 TCe мощностью 150 сил, который агрегатируется как «механикой», так и с вариатором. При этом он сохранил за собой старый бензиновый мотор 2.0 (143 л. с.) и дизель 1.5 (109 сил) — оба этих двигателя оснащаются механическими коробками.
Взгляд изнутри
И у Дастера, и у Креты салоны не блещут качеством отделочных материалов: и там, и там- повсеместно жесткий пластик. Но внутренний мир Hyundai все же понаряднее — особенно в дорогих комплектациях с цифровой приборной панелью и шикарной мультимедийкой с тачскрином 10,25 дюйма, которой поделились старшие модели марки.
При наличии камер кругового обзора при включении поворотников на дисплей щитка приборов выводятся картинки с правого и левого зеркала, что очень удобно во время перестроений. Кстати, изображение с камеры заднего вида у Креты очень четкое, а сам видоискатель дополнен омывателем.
У Дастера тоже может быть не одна камера, а целых четыре, но особого толка в этом нет: картинка автоматически переключается с передней на заднюю, а те, что в зеркалах, можно активировать принудительно. Но вид сверху, как у Hyundai, вы все равно не получите. Да и сама мультимедийка Easy Link по нынешним временам выглядит безнадежно устаревшей: интерфейс у нее выстроен не оптимально, качество изображения довольно посредственное, да и глюки случаются. Одна радость — есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
На заднем ряду больше простора у Креты: и для ступней под передними креслами, и в области коленей, и по высоте потолка. Подогрев дивана предусмотрен в обеих машинах, равно как и USB-разъемы — но если в Hyundai гнездо привычного формата Type-A всего одно, то в Renault их два. Зато в Крете есть центральный подлокотник с подстаканниками, который в Дастере не получишь даже за доплату.
Багажники кроссоверов близки по объему, но реализованы по-разному. Погрузочная высота у Креты меньше — закидывать тяжелые предметы в нее чуть легче. Ширина дверного проема у «корейца» тоже больше, но у Дастера трюм будет поглубже. А главное, если сложить задний диван, то полезный объем багажника Renault увеличится с 428 до 1720 литров, в то время как у Креты он прирастет не столь значительно: с 433 до 1390 л. А еще у Дастера есть крючки для пакетов и органайзер в подполье вокруг полноразмерной запаски, чего лишена Creta.
Говоря о практичности, нельзя не сказать о том, что новой Крете привили фирменную телематику Bluelink, которая позволяет управлять отдельными функциями машины через смартфон: открывать и блокировать центральный замок, запускать и глушить двигатель, выставлять настройки климата и активировать подогревы и много чего еще. Удобная штука! Французская сторона тоже предлагает телематические сервисы Renault Connect, но по функциональности они изрядно уступают возможностям Hyundai.
Двигай телом!
У Дастера под капотом 150 «лошадей», и у Креты столько же, но есть турбонюанс. Поэтому при меньшем рабочем объеме двигатель Renault выдает 250 Нм крутящего момента против 191 Нм у Hyundai — и это преимущество невозможно игнорировать. Чуть растягивая момент старта, французский кроссовер тотчас же нагоняет упущенное, активно набирая ход. В дальнейшем машина живо реагирует на акселератор, а вариатор при разгоне имитирует смену передач. Крета стартует как будто чуть живее, но разгоняется не в пример более вяло, чем Renault. При этом, активно раскручиваясь, мотор довольно громко голосит. Зато к работе автомата претензий нет.
Плавность хода хороша у обеих машин, но Duster способен на неспособное: у него заметно больше ходы подвесок и чувствуется солидный запас энергоемкости. С мелкими неровностями лучше справляется Hyundai, Renault же берет непробиваемостью — сложно представить себе дорогу, которая вынудит водителя Дастера сбросить скорость. Лежачие полицейские французский кроссовер тоже способен преодолевать играючи — прямо на полном ходу!
В быстрых поворотах соперники примерно стоят друг друга. В повадках Креты чуть больше спортивности, а реактивное усилие на руле растет более заметно. Однако по точности руления Duster не уступит оппоненту — даже несмотря на то, что очень легкий руль почти не тяжелеет с ростом скорости.
А на бездорожье Рено кладет Хёндэ на обе лопатки: при лучшей геометрической проходимости у него еще и грамотнее настроена электроника, которая имитирует блокировки дифференциалов, выборочно подтормаживая буксующие колеса. Из диагонального вывешивания Duster выезжает без раздумий, пока Creta крутит колесами под хруст антиблокировочной системы.
Денежный вопрос
Оба кроссовера в базе идут с атмосферниками 1.6, механическими коробками и приводом на передние колеса. Duster дешевле: прайс-лист стартует с отметки 1 017 000 рублей. Самая дешевая Creta обойдется как минимум в 1 239 000 — правда, и оснащена она будет побогаче.
Сильная сторона корейца обусловлена возможностью выбрать машину с умеренным оснащением, зато с автоматической трансмиссией — пусть и без полного привода: такой кроссовер обойдется в 1 304 000 ₽ Однако если в приоритете полный привод, то Duster однозначно выходит доступнее: 1 212 000 за машину с мотором 1.6 (117 л. с.)
Полноприводная Creta «на руке» обойдется не менее, чем в 1 390 000. Вариатор у Дастера диктует выбор турбомотора 1.3 (150 л. с.), поэтому дешевле, чем за 1 462 000 рублей двухпедальный Renault не взять. Впрочем, Creta с двухлитровым двигателем той же мощности (150 л. с.), автоматом и полным приводом подразумевает довольно богатую комплектацию Lifestyle, что и объясняет высокую цену — 1 695 000 рублей.
ЧТО В ИТОГЕ?
Если не гнаться за ништяками, то Duster с его разумной достаточностью оказывается гораздо более рациональной покупкой. При этом у него удачнее скроен багажник, лучше динамика разгона, выше проходимость и выносливее подвеска. Да и в целом, он кажется более универсальной машиной, в то время как Creta со сменой поколений окончательно вжилась в амплуа городского кроссовера. Это неплохо, но не всем подойдет.
Хотя ведь и о Дастере можно сказать то же самое: если нет нужды совершать регулярные вылазки на бездорожье и разъезжать по мощеным ямами дорогам, то отчего бы и не присмотреться к Крете, которая готова обаять радушной мультимедиа, отличными светодиодными фарами и бесключевым доступом. И отдельное спасибо за развитую телематику — вот, что делает современный автомобиль по-настоящему актуальным!