Битва за ТОП: сравнительный тест-драйв Hyundai Creta и Renault Duster

Фото: АвтоВзгляд
Это сравнение напрашивалось само собой. Hyundai Creta и Renault Duster уже давно претендуют на уютные места в топе продаж сегмента кроссоверов, а в этом году они почти дуплетом пережили смену поколений, став лучше и, чего уж греха таить, ощутимо дороже. Ну как тут не выяснить, кто из них будет наиболее достойным претендентом на сердца и кошельки все еще платежеспособных граждан?
Мирон Горин

Новая Creta всем своим видом кричит о тотальном обновлении. Вот только готовы ли клиенты к столь радикальной смене имиджа? Слухи о скором рестайлинге красноречиво свидетельствуют о том, что рынок не оценил излишне смелую внешность машины. Впрочем, проблем со сбытом своего кроссовера Hyundai явно не испытывает: в условиях дефицита Креты разлетаются, как горячие пирожки. Да, наружность у нее на любителя — зато начинка проверена годами! Ведь с точки зрения техники автомобиль почти не изменился: платформа осталась прежней, да и силовые агрегаты новинка унаследовала от прежней машины. Значит, с надёжностью проблем быть не должно.

Duster больше похож на себя прежнего, однако как раз он-то пережил серьезный технический апгрейд. Платформа Global Access, на которой он построен, стала развитием хорошо известной логановской «тележки» B0, но в процессе модернизации кроссовер почти полностью избавился от всех присущих его предшественнику недостатков: например, электрический усилитель вместо гидравлического сделал руль более легким, к тому же неровности теперь не отдают тычками в баранку.

А еще Duster получил новый турбомотор 1.3 TCe мощностью 150 сил, который агрегатируется как «механикой», так и с вариатором. При этом он сохранил за собой старый бензиновый мотор 2.0 (143 л. с.) и дизель 1.5 (109 сил) — оба этих двигателя оснащаются механическими коробками.

Фото производителя

Взгляд изнутри

И у Дастера, и у Креты салоны не блещут качеством отделочных материалов: и там, и там- повсеместно жесткий пластик. Но внутренний мир Hyundai все же понаряднее — особенно в дорогих комплектациях с цифровой приборной панелью и шикарной мультимедийкой с тачскрином 10,25 дюйма, которой поделились старшие модели марки.

При наличии камер кругового обзора при включении поворотников на дисплей щитка приборов выводятся картинки с правого и левого зеркала, что очень удобно во время перестроений. Кстати, изображение с камеры заднего вида у Креты очень четкое, а сам видоискатель дополнен омывателем.

У Дастера тоже может быть не одна камера, а целых четыре, но особого толка в этом нет: картинка автоматически переключается с передней на заднюю, а те, что в зеркалах, можно активировать принудительно. Но вид сверху, как у Hyundai, вы все равно не получите. Да и сама мультимедийка Easy Link по нынешним временам выглядит безнадежно устаревшей: интерфейс у нее выстроен не оптимально, качество изображения довольно посредственное, да и глюки случаются. Одна радость — есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Renault

На заднем ряду больше простора у Креты: и для ступней под передними креслами, и в области коленей, и по высоте потолка. Подогрев дивана предусмотрен в обеих машинах, равно как и USB-разъемы — но если в Hyundai гнездо привычного формата Type-A всего одно, то в Renault их два. Зато в Крете есть центральный подлокотник с подстаканниками, который в Дастере не получишь даже за доплату.

Багажники кроссоверов близки по объему, но реализованы по-разному. Погрузочная высота у Креты меньше — закидывать тяжелые предметы в нее чуть легче. Ширина дверного проема у «корейца» тоже больше, но у Дастера трюм будет поглубже. А главное, если сложить задний диван, то полезный объем багажника Renault увеличится с 428 до 1720 литров, в то время как у Креты он прирастет не столь значительно: с 433 до 1390 л. А еще у Дастера есть крючки для пакетов и органайзер в подполье вокруг полноразмерной запаски, чего лишена Creta.

Говоря о практичности, нельзя не сказать о том, что новой Крете привили фирменную телематику Bluelink, которая позволяет управлять отдельными функциями машины через смартфон: открывать и блокировать центральный замок, запускать и глушить двигатель, выставлять настройки климата и активировать подогревы и много чего еще. Удобная штука! Французская сторона тоже предлагает телематические сервисы Renault Connect, но по функциональности они изрядно уступают возможностям Hyundai.

Фото производителя

Двигай телом!

У Дастера под капотом 150 «лошадей», и у Креты столько же, но есть турбонюанс. Поэтому при меньшем рабочем объеме двигатель Renault выдает 250 Нм крутящего момента против 191 Нм у Hyundai — и это преимущество невозможно игнорировать. Чуть растягивая момент старта, французский кроссовер тотчас же нагоняет упущенное, активно набирая ход. В дальнейшем машина живо реагирует на акселератор, а вариатор при разгоне имитирует смену передач. Крета стартует как будто чуть живее, но разгоняется не в пример более вяло, чем Renault. При этом, активно раскручиваясь, мотор довольно громко голосит. Зато к работе автомата претензий нет.

Плавность хода хороша у обеих машин, но Duster способен на неспособное: у него заметно больше ходы подвесок и чувствуется солидный запас энергоемкости. С мелкими неровностями лучше справляется Hyundai, Renault же берет непробиваемостью — сложно представить себе дорогу, которая вынудит водителя Дастера сбросить скорость. Лежачие полицейские французский кроссовер тоже способен преодолевать играючи — прямо на полном ходу!

В быстрых поворотах соперники примерно стоят друг друга. В повадках Креты чуть больше спортивности, а реактивное усилие на руле растет более заметно. Однако по точности руления Duster не уступит оппоненту — даже несмотря на то, что очень легкий руль почти не тяжелеет с ростом скорости.

А на бездорожье Рено кладет Хёндэ на обе лопатки: при лучшей геометрической проходимости у него еще и грамотнее настроена электроника, которая имитирует блокировки дифференциалов, выборочно подтормаживая буксующие колеса. Из диагонального вывешивания Duster выезжает без раздумий, пока Creta крутит колесами под хруст антиблокировочной системы.

Фото производителя

Денежный вопрос

Оба кроссовера в базе идут с атмосферниками 1.6, механическими коробками и приводом на передние колеса. Duster дешевле: прайс-лист стартует с отметки 1 017 000 рублей. Самая дешевая Creta обойдется как минимум в 1 239 000 — правда, и оснащена она будет побогаче.

Сильная сторона корейца обусловлена возможностью выбрать машину с умеренным оснащением, зато с автоматической трансмиссией — пусть и без полного привода: такой кроссовер обойдется в 1 304 000 ₽ Однако если в приоритете полный привод, то Duster однозначно выходит доступнее: 1 212 000 за машину с мотором 1.6 (117 л. с.)

Полноприводная Creta «на руке» обойдется не менее, чем в 1 390 000. Вариатор у Дастера диктует выбор турбомотора 1.3 (150 л. с.), поэтому дешевле, чем за 1 462 000 рублей двухпедальный Renault не взять. Впрочем, Creta с двухлитровым двигателем той же мощности (150 л. с.), автоматом и полным приводом подразумевает довольно богатую комплектацию Lifestyle, что и объясняет высокую цену — 1 695 000 рублей.

  • Фото производителя
  • Фото производителя

ЧТО В ИТОГЕ?

Если не гнаться за ништяками, то Duster с его разумной достаточностью оказывается гораздо более рациональной покупкой. При этом у него удачнее скроен багажник, лучше динамика разгона, выше проходимость и выносливее подвеска. Да и в целом, он кажется более универсальной машиной, в то время как Creta со сменой поколений окончательно вжилась в амплуа городского кроссовера. Это неплохо, но не всем подойдет.

Хотя ведь и о Дастере можно сказать то же самое: если нет нужды совершать регулярные вылазки на бездорожье и разъезжать по мощеным ямами дорогам, то отчего бы и не присмотреться к Крете, которая готова обаять радушной мультимедиа, отличными светодиодными фарами и бесключевым доступом. И отдельное спасибо за развитую телематику — вот, что делает современный автомобиль по-настоящему актуальным!

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17 ноября 2021
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