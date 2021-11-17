Битва за ТОП: сравнительный тест-драйв Hyundai Creta и Renault Duster

Новая Creta всем своим видом кричит о тотальном обновлении. Вот только готовы ли клиенты к столь радикальной смене имиджа? Слухи о скором рестайлинге красноречиво свидетельствуют о том, что рынок не оценил излишне смелую внешность машины. Впрочем, проблем со сбытом своего кроссовера Hyundai явно не испытывает: в условиях дефицита Креты разлетаются, как горячие пирожки. Да, наружность у нее на любителя — зато начинка проверена годами! Ведь с точки зрения техники автомобиль почти не изменился: платформа осталась прежней, да и силовые агрегаты новинка унаследовала от прежней машины. Значит, с надёжностью проблем быть не должно.

Duster больше похож на себя прежнего, однако как раз он-то пережил серьезный технический апгрейд. Платформа Global Access, на которой он построен, стала развитием хорошо известной логановской «тележки» B0, но в процессе модернизации кроссовер почти полностью избавился от всех присущих его предшественнику недостатков: например, электрический усилитель вместо гидравлического сделал руль более легким, к тому же неровности теперь не отдают тычками в баранку.

А еще Duster получил новый турбомотор 1.3 TCe мощностью 150 сил, который агрегатируется как «механикой», так и с вариатором. При этом он сохранил за собой старый бензиновый мотор 2.0 (143 л. с.) и дизель 1.5 (109 сил) — оба этих двигателя оснащаются механическими коробками.