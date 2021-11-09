Крейсер «Аврора»: тест-драйв бюджетного автодома размером с большую бытовку

И здесь на помощь приходят трейлеры и автодома, которые полностью автономны, и позволяют организовать комфортабельное жилье в любой локации. К тому же, отправиться в путешествие на таком можно внезапно и в любой момент. Впрочем, сервис, стоит признать, не из дешевых. Однако портал «АвтоВзгляд» все же нашел и испытал для вас бюджетный вариант такого автодома.
В поисках интересного экземпляра мы обратили свое внимание на небольшое частное производство, базирующееся в ближайшем Подмосковье. И на вопрос: «а есть ли чего испытать?», владелец миниатюрного завода откликнулся предложением опробовать свежепостроенный трейлер, который был создан для использования бригадой строителей из четырех человек. Только в нашем случае мы попросту поменяли строителей на семейство из двух взрослых и двоих детей. Ведь от смены пассажиров и сферы использования ценник же на автодом не изменится. А он, к слову, по нынешним временам весьма гуманный — 950 000 рублей. Но что получает клиент за эти деньги?
Детальный осмотр конструкции рамы дал понимание, что сделан прицеп с прицелом на надежность и долговечность. Стальная часть оцинкована по методу горячего цинкования — это позволит раме легко пережить не одну зиму.
Сама же надстройка выполнена из сендвич-панелей с утеплением 50 мм, благодаря чему трейлер сохраняет тепло и не нагревается излишне в жаркую погоду.
Грузоподъемность прицепа составляет 2000 килограмм. Для верности его водрузили на две оси и четыре колеса. А чтобы нивелировать гигантские свесы при езде по проселку приподняли трейлер над землей аж на 270 мм. К слову, на фотосессию пришлось пробираться по довольно рельефестому проселку, и наш испытуемый задел грунт лишь единожды — при спуске с довольно крутой горки.
Строителям совершенно не важны материалы отделки трейлера — не нужна кожа, декоративные вставки из дорогих пород дерева и прочие излишества. Они используют его исключительно как временное жилище, где было бы тепло, светло, и можно помыться. А потому и убранство именно трейлера «Аврора» весьма аскетичное. А если хочется сэкономить, то и вы, и я наверняка бы тоже отказались от всех этих украшательств, сделав выбор, прежде всего, в сторону удобства и функциональности. И стоит признать с ними здесь порядок.
Длина трейлера составляет 5000, ширина — 2250 мм и 2000 мм в высоту — это позволило обустроить внутри три обитаемых зоны. Первая — зона кухни. Сюда попадаешь через небольшую прихожую, оснащенную электрическим обогревателем. Свои 220В прицеп черпает от розетки на объекте или на парковке автокемпинга.
Кухня невелика, но смотрится уютно и, к тому же, вполне обеспечивает все бытовые нужды домохозяйки. Здесь есть стол для готовки, ящики и шкафы для хранения посуды и припасов. Для скоропортящихся продуктов предусмотрен холодильник. Есть также микроволновка, закрепленная на полке, индукционная плита и полноценная раковина с горячей и холодной водой. В противоположенной входу боковой стенке прорезано большое окно, которое не только наполняет трейлер естественным светом, но и обеспечивает роскошный вид (если прицеп решено поставить где-то в живописном месте).
Душевая комната, совмещенная с туалетом, получилась весьма просторной по меркам автодома. В иных не развернуться, да и душ льет прямо на унитаз. Здесь же душевой поддон и туалет разнесены по разным углам и отделены «мойдодыром» с вместительным шкафчиком и зеркалом. На стене нашлось места для бойлера. Материал отделки душевой комнаты — сайдинг, что придает практичности — протер, и забыл. Для экономии пространства дверной проем прикрывается сдвижной дверью-гормошкой. А чтобы прицеп был экологичным, в конструкции предусмотрена установка резервуара для сточных вод.
Святая-святых — зона отдыха. Здесь обустроены четыре откидных кровати, крышки которых оснащены пневмостойками, что облегчает их поднятие. А поднимать их придется довольно часто. Все дело в том, что под нижним ярусом скрыты коммуникации и 200-литровые емкости с водой, с выводами как внутри трейлера, так и снаружи. Этого должно хватить, чтобы кратковременно обеспечить семью технической водой на пару дней уж точно. Оставшееся же свободное пространство используется под хранение инструмента или постельных принадлежностей, чтобы те не попадали с кроватей во время движения. Так что пневмостойки тут совершенно не лишние.
Обеденный стол раскладывается по центру жилой зоны. Его площади вполне хватает, чтобы накрыть на четверых. А когда в нем нет необходимости, то он поднимается, и закрепляется на тыльной стене трейлера. Конструкция стола довольно увесистая и крепкая. Однако в отличие от полок кроватей, она не оснащена пневмостойками. А потому доверять монтаж детям и жене я бы не стал, но сам справлялся с этим процессом легко, и не раз.
Прочие вещи, которых, естественно, в каждом путешествии набирается множество, могут храниться в шкафу, либо в просторных стальных ящиках, встроенных в переднем обтекателе. Удобство последнего решения в том, что доступ к нишам осуществляется с двух сторон. И места там действительно много — хватит и для инструмента, и для вещей, и для прочего дорожного скарба.
Данный трейлер абсолютно лишен изысков, но при этом является полноценным временным жилищем, где будет комфортно, сухо и тепло. Дооснастить его можно, как самостоятельно, так и попросить это сделать производителя. В конце концов, заплатить за вывод несколько лишних проводов выйдет не так накладно. Впрочем, как нам рассказали на производстве автодомов, интерьер, как и оснащение, может быть любым — все зависит от возможностей и желания заказчика.