Крейсер «Аврора»: тест-драйв бюджетного автодома размером с большую бытовку

И здесь на помощь приходят трейлеры и автодома, которые полностью автономны, и позволяют организовать комфортабельное жилье в любой локации. К тому же, отправиться в путешествие на таком можно внезапно и в любой момент. Впрочем, сервис, стоит признать, не из дешевых. Однако портал «АвтоВзгляд» все же нашел и испытал для вас бюджетный вариант такого автодома.

В поисках интересного экземпляра мы обратили свое внимание на небольшое частное производство, базирующееся в ближайшем Подмосковье. И на вопрос: «а есть ли чего испытать?», владелец миниатюрного завода откликнулся предложением опробовать свежепостроенный трейлер, который был создан для использования бригадой строителей из четырех человек. Только в нашем случае мы попросту поменяли строителей на семейство из двух взрослых и двоих детей. Ведь от смены пассажиров и сферы использования ценник же на автодом не изменится. А он, к слову, по нынешним временам весьма гуманный — 950 000 рублей. Но что получает клиент за эти деньги?

Детальный осмотр конструкции рамы дал понимание, что сделан прицеп с прицелом на надежность и долговечность. Стальная часть оцинкована по методу горячего цинкования — это позволит раме легко пережить не одну зиму.

Сама же надстройка выполнена из сендвич-панелей с утеплением 50 мм, благодаря чему трейлер сохраняет тепло и не нагревается излишне в жаркую погоду.