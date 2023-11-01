Будет, что вспомнить: тест-драйв брутального кроссовера Jaecoo J7

Махнем на Кавказ, в горы! Есть шашлыки, пить вино. Будет, что вспомнить! Классическая реплика незабвенного персонажа Георгия Буркова из милого советского кинофильма «Зигзаг удачи» оказалась как нельзя кстати. Были и шашлыки, и вино, и конечно же — горы. А еще на Кавказе имелся совершенно новый автомобиль, который россияне начали расхватывать с «магазинных полок» буквально с самого начала продаж.

Можно было бы подумать, что причиной ажиотажа стал полис КАСКО, который производитель на первых порах дарит всем приобретателям J7 (не путать с JAC J7). Однако при детальном знакомстве с новичком понимаешь: страховка тут ни при чем. Кроссоверу есть чем похвастать и так. Решительный облик, оригинальная светотехника, модный салон и беспрецедентный для мидл-класса 14,8-дюймовый дисплей управления, доступный, правда, лишь в топовых версиях Ultimate и Supreme (в базе идет дисплей диагональю 13,2 дюйма). Это светящееся, словно висящее над передней панелью, блюдо заставляло присвистнуть не только наивных мальчишек-мойщиков стекол во Владикавказе, но и суровых военных на блокпостах Ингушетии и Чечни.

Здесь вам не Tank

Везде побывали: в горах, долинах, городах. И везде Jaecoo J7 уместен. Не случайно название нового бренда сам производитель расшифровывает, как «крутой егерь». По задумке маркетологов и разработчиков — этакий брутал. Но не такой, как, например, Tank от конкурирующего производителя Great Wall, где рулит нарочито грозный (и признаться, довольно нелепый) образ. Jaecoo — нечто более элегантное и вовсе не лишенное вкуса.