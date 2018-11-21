В России вновь усложняют процедуру техосмотра и вводят новый штраф

Похоже, бизнесу страховщиков и сервисменов, на раз-два решающих вопрос с диагностическими картами, придет конец. Пройти ТО на расстоянии водителям уже не получится. Во всяком случае, об этом говорят изменения в 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств», одобренные комитетом по транспорту и рекомендованные к рассмотрению Госдумой.

Речь идет о необходимости снимать процесс проведения технического осмотра автомобиля на видео, а контроль над этими данными уходит в ведение МВД. Иными словами, «живые» диагностические карты канут в Лету, их место займут электронные документы.

Осуществлять видео запись придется операторам сервисных центров — установка оборудования ляжет на их же плечи, информация о прохождении ТО конкретной машины будет хранится в виртуальном «облаке». А для водителей, не прошедших осмотр авто под прицелом видеокамер, предусмотрен штраф в размере 2000 рублей.