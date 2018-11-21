ГИБДД ищет гаишников, устроивших в Москве фотосессию с соблазнительной мажоркой

Пикантную фотосессию на Воробьевых горах с прицелом взорвать Инстаграм и мозги завистников устроила 18-летняя доморощенная фотомодель Карина. Девушка позировала у автомобиля ДПС с томным взглядом, в брендовых вещах и с львенком на руках. Причем в качестве антуража был выбран отнюдь не фейковый спецтранспорт, а самый настоящий.

Несмотря на то, что регистрационные знаки авто и код подразделения ГИБДД в интернет попали уже затертыми, у свидетелей съемки в наличии найдутся оригинальные кадры.

Как выяснилось, героиней фотосета стала дочь крупного бизнесмена Арарата Назаретяна, входящего в состав более десяти различных компаний на территории Москвы и Самарской области.

Каким образом мажорка привлекла к участию в «домашнем видео» машину ГАИ, пока неизвестно. Но в МВД очень хотели бы об этом узнать. Во всяком случае, по данному поводу уже организована проверка.