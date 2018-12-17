Что на самом деле будет с ногой, если подставить ее под колесо машины

В интернете можно найти немало видеороликов, на которых любопытствующие граждане подставляют под движущуюся машину ногу, а затем радостно рапортуют, что с испытуемой конечностью ровным счетом ничего не произошло. Типа, подобный наезд для пешехода не страшен. Увы, экспериментаторы сильно ошибаются — это двольно распространенное ДТП может привести к жутким последствиям. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Да, на дорогах бывает всякое, и, повторимся, случаи, когда на пути проезжающего автомобиля оказываются лакированные ботинки стоящего на дороге пешехода, нередки. При этом некоторые особо одаренные драйверы умудряются проехаться по крохотным мыскам малолетнего ребенка.
Обычно подобное случается в жилых зонах, на парковках возле супермаркетов и реже — на пешеходных переходах. Если не считать случаев мошенничества, когда авантюристы специально подставляют ноги под колеса, то почти всегда виной всему — обоюдная неосторожность, — как водителя, так и пешехода. Первый не заметил препятствия, второй прозевал опасность. Чаще всего наезд на мыски человека происходит, когда автомобиль двигается задним ходом с медленной скоростью.
Чтобы узнать, какие последствия ждут человека и его ногу в подобных обстоятельствах, ни в коем случае не стоит проверять это на собственном опыте. Хотя, как уже говорилось выше, судя по роликам в интернете таких любопытных смельчаков находится немало. Возможно потому, что в результате экспериментов ноги подопытных чаще всего оставались невредимыми и в ласты не превращалась. Но только потому, что они хитрили!
Так, при просмотре подобного «кино» следует учитывать, что человек, участвующий в эксперименте, подставляет под машину ногу ровно и аккуратно, чтобы вся подошва прилегала к асфальту, а в момент наезда она оставалась неподвижной. В то время как при реальном ДТП положение ступни пострадавшего под колесом может быть самым опасным — например, под боковым наклоном или с поднятой пяткой. Кроме того, имеет значение не только вес автомобиля, но и давление в шинах, а также плотность материала, из которого изготовлена обувь.
К тому же в реальных ситуациях, когда человек не готовится к такому наезду, он испытывает шок и обычно инстинктивно пытается выдернуть ступню из-под колеса, неминуемо причиняя себе травму — растяжение, трещину или даже перелом. Так что едва ли не в половине таких случаев пострадавший получает повреждения различного характера.
В любом случае главное, чтобы колесо на ноге не остановилось, что мы и наблюдаем в видеороликах. Например, представитель самого компактного сегмента «малышка» KIA Picanto вместе с сидящем внутри водителем средней комплекции весит 885 кг. Но даже если на вашу конечность по законам физики будет воздействовать не вся эта масса, поверьте, все равно вам будет очень больно и в лучшем случае вы отделайтесь гематомой. А мы напомним, что подавляющее большинство легковушек на наших дорогах гораздо тяжелее, не говоря уже о грузовиках.
Так же очень важно, в каком положении находится ступня в момент наезда, и как высоко на ее подъем попадет колесо. Чем выше, тем опаснее, так как пешеход может не устоять и упасть, получив верный перелом.