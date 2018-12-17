Что на самом деле будет с ногой, если подставить ее под колесо машины

Да, на дорогах бывает всякое, и, повторимся, случаи, когда на пути проезжающего автомобиля оказываются лакированные ботинки стоящего на дороге пешехода, нередки. При этом некоторые особо одаренные драйверы умудряются проехаться по крохотным мыскам малолетнего ребенка.

Обычно подобное случается в жилых зонах, на парковках возле супермаркетов и реже — на пешеходных переходах. Если не считать случаев мошенничества, когда авантюристы специально подставляют ноги под колеса, то почти всегда виной всему — обоюдная неосторожность, — как водителя, так и пешехода. Первый не заметил препятствия, второй прозевал опасность. Чаще всего наезд на мыски человека происходит, когда автомобиль двигается задним ходом с медленной скоростью.

Чтобы узнать, какие последствия ждут человека и его ногу в подобных обстоятельствах, ни в коем случае не стоит проверять это на собственном опыте. Хотя, как уже говорилось выше, судя по роликам в интернете таких любопытных смельчаков находится немало. Возможно потому, что в результате экспериментов ноги подопытных чаще всего оставались невредимыми и в ласты не превращалась. Но только потому, что они хитрили!