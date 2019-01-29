В Москве вводят новый «экологический налог» для автовладельцев

На первый взгляд, все выглядит вполне пристойно: «Правительство Москвы готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в адрес Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

И искренне поблагодарил общественников за проявленную экологическую инициативу. Другими словами, в скором времени в столице появятся зоны, куда будет запрещен въезд машин с моторами низких экологических классов: судя по всему, «Евро 0», «Евро 1», «Евро 2» и, возможно «Евро 3».

За нарушение — штраф с камер автоматической фиксации, равный сейчас 500 рублям. Уже ясно, что ответственным за организацию этого мероприятия назначат главу московского Дептранса Максима Ликсутова, способности которого москвичам хорошо известны после появления в городе «выделенок», платной парковки, тысяч камер автоматической фиксации и тому подобных «подвигов Геракла».