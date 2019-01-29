В Москве вводят новый «экологический налог» для автовладельцев

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Отечественная административная система в очередной раз доказала, что методика «наказать невиновных, наградить непричастных» универсальна, как закон всемирного тяготения. На этот раз в азартные аппаратно-бюрократические игры решено втянуть безответную экологию
Алексей Батушенко

На первый взгляд, все выглядит вполне пристойно: «Правительство Москвы готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в адрес Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

И искренне поблагодарил общественников за проявленную экологическую инициативу. Другими словами, в скором времени в столице появятся зоны, куда будет запрещен въезд машин с моторами низких экологических классов: судя по всему, «Евро 0», «Евро 1», «Евро 2» и, возможно «Евро 3».

За нарушение — штраф с камер автоматической фиксации, равный сейчас 500 рублям. Уже ясно, что ответственным за организацию этого мероприятия назначат главу московского Дептранса Максима Ликсутова, способности которого москвичам хорошо известны после появления в городе «выделенок», платной парковки, тысяч камер автоматической фиксации и тому подобных «подвигов Геракла».

Внезапному пиетету к экологии в собянинском масштабе предшествовало появление осенью 2018-го года «Рекомендаций СПЧ по проблеме загрязнения воздуха на востоке Московского региона».

На их основании 23 января 2019 вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды проработать «дорожную карту» для введения в обеих столицах запретных зон для низкоэкологичного транспорта.

На первый взгляд, можно только порадоваться заботе властей о здоровье жителей крупнейших городов страны. Но только если полениться и не посмотреть, что же такого понарекомендовали члены СПЧ на самом деле? И вот тут выяснятся некоторые нюансы.

Этот многостраничный документ появился после многочисленных жалоб жителей востока и юго-востока Москвы на сероводородную вонь, накрывавшую целые районы города.

Так вот в своих Рекомендациях СПЧ подробно и тщательно рассказывает, что городскую среду загаживает целый список всевозможных промышленных предприятий, цитируем:

«В регионе сосредоточен ряд крупных предприятий, которые являются источниками загрязняющих веществ. Согласно информации, предоставляемой гражданам органами государственного надзора, эти предприятия допускают масштабные выбросы загрязняющих веществ, что, в свою очередь, становится причиной массовых обращений граждан в дежурные службы, органы надзора, местные органы власти и т. д.». СПЧ упоминает при этом «Московский НПЗ», «Люберецкие очистные сооружения», Московский мусоросжигательный завод №4, полигоны твердых коммунальных отходов Кучино, Тимохово и другие.

А также ООО «ПК Втормет» (Вторалюминпродукт), ООО «Роквул», ООО «ТД Групп» (производство асфальтовых смесей), ООО «Фряновский керамический завод», ООО «КОФ Палитра», ЗАО «Кучинский опытно-керамический завод».

В списке том числятся также ОАО «Кучинский кирпичный завод», Бетонный завод №4 филиал ОАО «Комбинат» Мосинжбетон, ОАО «Люберецкий завод Пластмасс», ОАО «Люберецкий ЭМЗ», полигон ТКО «Торбеево» (ООО «ЭНИТ»), незаконную свалку в деревне Пуршево, ООО «ЖелДорТехника», Николо-Архангельский крематорий и расположенный рядом крематорий «Честный Агент».

И в конце, одним абзацем, СПЧ упоминает автотранспорт — мол «транспортный поток, который обеспечивает ежедневную миграцию, является крупным источников выбросов ввиду высокой плотности населения в восточной части Московской области».

То есть, гадят местной природе, по факту, в основном предприятия, а не машины. А среди рекомендаций СПЧ запретам для неэкологичных машин уделено вообще микроскопическое место — малюсенький абзац в четвертом подпункте четвертого пункта, на ряду с пожеланиями «увеличить количество маршрутов и остановок наземного общественного транспорта» и «реализовать программу по ускоренному развитию велодорожек».

Прочие рекомендаций СПЧ касаются исключительно промышленной и градостроительной политики столичных властей. Но последние обратили внимание не на всю эту массу дельных и правильных рекомендаций, а на один единственный малюсенький пунктик, посвященный автомобилям!

Похоже, кто-то решил «назначить» автотранспорт главным виновником «экологии» и примерно его наказать. Хотя СПЧ прямо указывает, что начинать нужно со всяких НПЗ, свалок, мусоросжигательных заводов и химических предприятий. Действительно, закрывать свалку это долго, сложно и требует денег.

А ограничение въезда наоборот — сплошной профит в виде штрафов с автовладельцев, дополнительной «копеечки» в казну города. Да и отчитаться о выполнении поручения правительства можно будет красиво, приплетя сюда еще и перевод всех московских автобусов на электротягу, запущенный несколько лет назад…

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29 января 2019
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