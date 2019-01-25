Renault Duster: там, где пехота не пройдет

В лидерах SUV он продержался до 2016 года, но с 2017-го уступает место корейскому Hyundai Creta. Хотя преимущества «корейца» над «французом» совершенно не очевидны…

В России Renault Duster, созданный на «логановской» платформе В0, стал первым зарубежным бюджетным кроссовером, и с этим проектом французский производитель попал в «яблочко». Учитывая горячую любовь нашего потребителя к приподнятым «вездеходам», на фоне Chevrolet Niva и LADA 4x4 он смотрелся настоящей иномаркой.

С самого начала своего присутствия на российском рынке Renault Duster предъявил один железобетонный аргумент, который просто не мог не оценить наш потребитель — комфортная, энергоемкая и при этом неубиваемая подвеска, которая успешно отрабатывает свои функции как на городском асфальте, так и на разного рода грунте. Сейчас уже очевидно, что «логановское» шасси, как и почти вся агрегатная база Renault Duster, более чем успешно проверена временем. При всей простоте и надежности технической начинки французского кроссовера, справедливо отметить еще одно преимущество в его эксплуатации — дешевизна ремонта.