Renault Duster: там, где пехота не пройдет

Renault Duster поступил в продажу на российский рынок в начале 2012-ого, и уже в том же году стремительно ворвался в тройку лидеров продаж в сегменте SUV. В следующем, 2013-м, он так полюбился нашим соотечественникам, что в рейтинге популярности с большим отрывом опередил все остальные кроссоверы и внедорожники, войдя в четверку самых востребованных машин на российском авторынке.
Ефим Розкин

В лидерах SUV он продержался до 2016 года, но с 2017-го уступает место корейскому Hyundai Creta. Хотя преимущества «корейца» над «французом» совершенно не очевидны…

В России Renault Duster, созданный на «логановской» платформе В0, стал первым зарубежным бюджетным кроссовером, и с этим проектом французский производитель попал в «яблочко». Учитывая горячую любовь нашего потребителя к приподнятым «вездеходам», на фоне Chevrolet Niva и LADA 4x4 он смотрелся настоящей иномаркой.

С самого начала своего присутствия на российском рынке Renault Duster предъявил один железобетонный аргумент, который просто не мог не оценить наш потребитель — комфортная, энергоемкая и при этом неубиваемая подвеска, которая успешно отрабатывает свои функции как на городском асфальте, так и на разного рода грунте. Сейчас уже очевидно, что «логановское» шасси, как и почти вся агрегатная база Renault Duster, более чем успешно проверена временем. При всей простоте и надежности технической начинки французского кроссовера, справедливо отметить еще одно преимущество в его эксплуатации — дешевизна ремонта.

И это касается версий с любым типом привода, а в России особым спросом пользуются «Дастеры» 4х4. Напомним, что электромуфта кроссовера включает три режима — 2WD (переднеприводный), Auto (автоматическое распределение крутящего момента) и Lock (равномерное распределение крутящего момента на все четыре колеса — до 80 км/ч). Вкупе с достойными характеристиками геометрической проходимости и 210-милиметровым клиренсом, «Дастер» готов к самым неожиданным сюрпризам даже тяжелого бездорожья.

Напомним, что в 2015 году автомобиль пережил рестайлинг, и в настоящий момент его силовая линейка включает уже три мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 л. с., 2-литровую143-сильную «четверку» и турбодизель объемом 1,5 л с отдачей 109 л. с. Все указанные агрегаты доступны в полноприводных версиях, а четырехступенчатый «автомат» предлагается только в топовой комплектации с самым мощным бензиновым двигателем объемом 2 л.

Пятиступенчатой «механикой» оборудованы только два начальных переднеприводных варианта с 114-сильным мотором. Стартовая цена такого экземпляра — 699 000 рублей. Остальные версии, за исключением топовой с «автоматом», продаются с шестискоростной механической коробкой передач. Минимальная цена дизельного Renault Duster составляет 996 990 рублей. Самая дорогая комплектация с 2-литровой 143-сильной «четверкой» доступна минимум от 1 111 990 «деревянных».

Иначе говоря, выбор для российского покупателя достаточно широк. Например, главный конкурент «Дастера» Hyundai Creta предлагается на нашем рынке только с двумя бензиновыми моторами. А ведь трудно спорить с одним из главных преимуществ дизельного Duster — его аппетит ограничен 5,3 л на 100 километров.

При этом, конечно, «кореец» выглядит современнее и актуальнее и, как видно, в больших городах за это готовы существенно переплачивать. Диапазон цен на «Крету» варьируется от 947 000 за версию со 123-сильным агрегатом до 1 325 000 за топовый кроссовер с мотором мощностью 150 л. с. Другое дело, что вне хороших дорог делать на нем особенно нечего.

В этом смысле у бюджетного «француза» имеется ряд бесспорных преимуществ перед «корейцем». Например, такой актуальный в наших условиях параметр при выборе автомобиля, как дорожный просвет у Hyundai Creta ограничен 190 мм, а у переднеприводного Renault Duster он составляет 205 мм, а у версии 4х4 — 210 мм.

Если у «француза» минимальный объем багажника немногим больше, чем у «корейца», то при разложенных сидениях преимущество в пространстве у Renault более ощутимо — в версии Duster 4x4 размер грузового отсека равен 408/1570 л, у Duster 4х2 — 475/1636 л. В Hyundai Creta этот параметр составляет 402 /1396 л.

Ну, и, конечно, сравнительно низкую цену также можно считать весомым конкурентным преимуществом французской модели. Так что Renault Duster, удерживая в прошлом году вторую позицию в рейтинге самых популярных кроссоверов на российском рынке, совсем не теряет своей актуальности, благодаря своим проверенным неубиваемым традициям.

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25 января 2019
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